Liverpool mag zich voor zeker een paar uur koploper van Engeland noemen. 'The Reds' boekten zaterdag een nipte 0-1-uitzege bij Newcastle United en leggen de druk zo weer bij rivaal Manchester City. Doelman Tim Krul degradeert met Norwich City uit de Premier League.

Het verschil bedraagt nu twee punten in het voordeel van Liverpool, maar bij winst op Leeds United neemt Manchester City zaterdagavond de eerste plaats weer over. De aftrap van dat duel is om 18.30 uur.

Middenvelder Naby Keïta maakte al in de negentiende minuut het winnende doelpunt van Liverpool. Met Virgil van Dijk in de basis kregen de bezoekers na rust kansen genoeg om de wedstrijd in het slot te gooien, maar toch bleef het spannend tot het eind.

De bezoekers, met Virgil van Dijk in de basis, lieten in de tweede helft de kansen liggen om de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien. Newcastle probeerde het in de eindfase nog wel met wat schoten van afstand, maar de zege van Liverpool kwam nooit echt in gevaar.

Liverpool aast dit seizoen op een historische 'quadruple'. De ploeg won al de League Cup en is nog in de race voor drie andere prijzen: de landstitel, de Champions League en de FA Cup.

Liverpool won deze week in de Champions League met 2-0 van Villarreal en legde daarmee een prima basis om de finale te halen. Op 14 mei staat de ploeg van trainer Jürgen Klopp tegenover Chelsea in de finale van de FA Cup.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om het doelpunt van Liverpool te bekijken.

Keïta maakt verschil met derde goal van seizoen

Hoewel Newcastle na vier competitiezeges op rij met vertrouwen aan de wedstrijd begon, kon de ploeg van trainer Eddie Howe niet voorkomen dat Liverpool vroeg op voorsprong kwam. Keïta reageerde attent op een diepe bal van Diogo Jota, omspeelde de keeper en schoot beheerst raak.

Het was voor Keïta zijn derde doelpunt van het seizoen in de Premier League en zijn eerste sinds oktober van vorig jaar. Newcastle claimde nog dat er kort voor de goal een overtreding was gemaakt, maar daar wilde de scheidsrechter niks van weten.

In de tweede helft kregen meerdere Liverpool-spelers, onder wie Sadio Mané en Jota, de kans het duel te beslissen, maar een tweede treffer bleef uit. Mohamed Salah, die verrassend op de bank was begonnen, viel in de 69e minuut in.

Krul degradeert met Norwich City

Voor Norwich City komt er opnieuw al na één seizoen een einde aan het verblijf op het hoogste niveau. De ploeg van de Nederlandse keeper Krul verloor met 2-0 van Aston Villa, waardoor het gat met de veilige zeventiende plaats onoverbrugbaar is geworden.

Norwich was vorig jaar als kampioen van het Championship gepromoveerd naar het hoogste niveau. Ook in 2019 hadden The Canaries al een promotie mogen vieren, om vervolgens stijf onderaan te eindigen in de Premier League.

Everton (29 punten) en Watford (22 punten) staan ook onder de degradatiestreep en wacht mogelijk hetzelfde lot als Norwich. Wout Weghorst klom met Burnley naar de zestiende plaats na een 1-2-zege op Watford. De spits scoorde niet en werd na een uur gewisseld.

