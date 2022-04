Manchester City heeft zaterdag geen fout gemaakt in de zinderende titelstrijd in de Premier League. Een paar uur na de nipte overwinning van Liverpool op Newcastle United was de ploeg van manager Josep Guardiola mede dankzij een goal van Nathan Aké met 0-4 te sterk voor Leeds United. Doelman Tim Krul degradeerde juist met Norwich City uit de Premier League.

Na de overwinning van rivaal Liverpool wist Manchester City wat het te doen stond in Leeds en dat bleek een makkelijke opgave voor 'The Citizens'. Al na dertien minuten spelen was het raak voor de bezoekers. Rodri kopte een indirecte vrije trap van Phil Foden tegendraads binnen: 0-1.

City verzuimde via Raheem Sterling en Jack Grealish verder afstand te nemen. Het was uitgerekend verdediger Aké die de voorsprong van de regerend landskampioen verdubbelde. De Nederlander scoorde met een voetbeweging uit een hoekschop.

In de slotfase liep Manchester City uit naar 0-4. Uitblinker Foden zette Jesus alleen voor de keeper en de Braziliaan faalde niet, wat alweer zijn zesde doelpunt in de afgelopen drie duels betekende. Het slotakkoord was voor invaller Fernandinho, die met een afstandsschot Leeds-doelman Illan Meslier verraste.

Door de overwinning heeft Manchester City weer een voorsprong van één punt op Liverpool. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen in de Premier League. Volgende week speelt City thuis tegen Newcastle United, terwijl Liverpool Tottenham Hotspur ontvangt.

Met de eenvoudige driepunter kan City zonder al te veel zorgen toeleven naar de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. De ploeg van manager Guardiola verdedigt in Madrid een 4-3-voorsprong uit de spectaculaire eerste wedstrijd van afgelopen dinsdag.

Liverpool won van Newcastle United door een goal van Naby Keïta. Foto: Getty Images

Liverpool legde druk op City met winst in Newcastle

Bij Liverpool was Naby Keïta het goudhaantje. De middenvelder maakte al in de negentiende minuut de 0-1 en bleek daarmee matchwinner. De middenvelder reageerde attent op een diepe bal van Diogo Jota, omspeelde de keeper en schoot beheerst raak.

Met Virgil van Dijk in de basis kregen de bezoekers na rust kansen genoeg om de wedstrijd in het slot te gooien, maar Sadio Mané en Jota hadden hun vizier niet op scherp afgesteld. Daardoor bleef het tot het einde spannend. De zege voor Liverpool kwam echter nooit in gevaar.

Liverpool aast dit seizoen op een historische 'quadruple'. De ploeg won al de League Cup en is nog in de race voor drie andere prijzen: de landstitel, de Champions League en de FA Cup.

Liverpool won deze week in de Champions League met 2-0 van Villarreal en legde daarmee een prima basis om de finale te halen. Op 14 mei staat de ploeg van trainer Jürgen Klopp tegenover Chelsea in de finale van de FA Cup.

Krul degradeert met Norwich City

Voor Norwich City komt er opnieuw al na één seizoen een einde aan het verblijf op het hoogste niveau. De ploeg van de Nederlandse keeper Krul verloor met 2-0 van Aston Villa, waardoor het gat met de veilige zeventiende plaats onoverbrugbaar is geworden.

Norwich was vorig jaar als kampioen van het Championship gepromoveerd naar het hoogste niveau. Ook in 2019 hadden The Canaries al een promotie mogen vieren, om vervolgens stijf onderaan te eindigen in de Premier League.

Everton (29 punten) en Watford (22 punten) staan ook onder de degradatiestreep en wacht mogelijk hetzelfde lot als Norwich. Wout Weghorst klom met Burnley naar de zestiende plaats na een 1-2-zege op Watford. De spits scoorde niet en werd na een uur gewisseld.

