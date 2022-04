Barcelona-trainer Xavi en Frenkie de Jong hebben deze week uitgebreid met elkaar gesproken. De Nederlander kreeg tekst en uitleg nadat hij vorige week emotioneel reageerde op een wissel in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.

De Jong deed geen moeite om zijn frustratie te verbergen toen hij na een anoniem optreden na een uur door zijn trainer naar de kant werd gehaald. De middenvelder gooide bij het verlaten van het veld boos zijn scheenbeschermers weg.

Dat moment was Xavi uiteraard niet ontgaan. "Het is duidelijk dat deze wissel hem frustreerde, maar ik moet denken aan het belang van het team", zei Xavi zaterdag op zijn persconferentie voor de wedstrijd van zondag tegen Real Mallorca.

De trainer besloot de Oranje-international daarom deze week apart te nemen. "We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb hem daarin verteld dat hij uitstekende wedstrijden heeft gespeeld, maar nog wel constanter moet worden."

"Frenkie is hier om het verschil te maken. Hij is een speler met een enorme potentie en zeer belangrijk voor ons. Hij is hier voor het heden en voor de toekomst."

Xavi kan na maanden weer beschikken over Fati

Barcelona gaat het seizoen afsluiten zonder prijs. De ploeg werd al uitgeschakeld in Europa en het Spaanse bekertoernooi. In de competitie moeten de Catalanen lijdzaam toezien hoe Real Madrid zaterdag, met nog vijf speelrondes te gaan, al de titel kan pakken.

"Als ze kampioen worden, zullen we ze zeker feliciteren", zegt Xavi. "Het is een lang seizoen geweest en ze hebben het dan ook echt verdiend. Maar volgend seizoen moeten we in staat zijn om beter met ze te concurreren."

Meevaller voor Xavi is dat hij weer kan beschikken over Ansu Fati. De negentienjarige aanvaller is hersteld van een hamstringblessure die hem maanden aan de kant hield. Tegen Mallorca behoort hij eindelijk weer tot de wedstrijdselectie. Het toptalent speelde door blessures dit seizoen pas vijf competitieduels.

Barcelona bezet de derde plaats in La Liga, maar heeft minder verliespunten dan nummer twee Sevilla. Voor beide clubs is het zaak om in ieder geval in de top vier te eindigen. Dat is nodig om volgend seizoen mee te mogen doen aan de Champions League.

