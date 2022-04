De opluchting is groot bij FC Utrecht na de belangrijke 1-0-overwinning op NEC in de Eredivisie. De Domstedelingen maakten een einde aan de reeks zonder zege en boekten eindelijk de eerste overwinning onder interim-trainer Rick Kruys.

"Dit hadden we heel erg nodig natuurlijk", zei aanvoerder Willem Janssen in Stadion Galgenwaard tegen ESPN. "Voor de wedstrijd zeiden we al tegen elkaar dat het lekker zou zijn als we weer eens een keertje een feestje zouden kunnen vieren in het stadion, want dat was lang geleden."

De laatste thuisoverwinning van FC Utrecht dateerde van 5 februari. Daarna won de club uit de Domstad alleen nog op 27 februari van sc Heerenveen (1-2), waarna zes opeenvolgende wedstrijden zonder zege volgden. Tussendoor werd trainer René Hake ontslagen en werd Kruys naar voren geschoven als interim-trainer.

Tegen NEC dreigde FC Utrecht weer niet te winnen, maar Anastasios Douvikas bezorgde de thuisploeg in de 77e minuut de gewenste voorsprong. Kruys vreesde in de absolute slotfase nog wel voor een tegentreffer, zoals in de duels met Feyenoord (2-1) en RKC Waalwijk (1-1) het geval was.

"We krijgen toen in de 96e en de 92e minuut een doelpunt tegen, dus ik was heel blij dat het nu wel goed is gegaan", zei de trainer, die Jonathan Okita in de slotfase met een kopbal bijna zag scoren. "Het is bizar dat we weer zo'n grote kans tegen kregen in de slotfase, maar een gelijkmaker had ik niet verdiend gevonden."

Janssen hoopt dat de zege het begin is van een goede reeks, die mogelijk in de play-offs leidt tot een Europees ticket. "We hadden al het idee dat we steeds dicht bij een overwinning waren. In fases speelden we ook goed, maar er waren ook fases dat we helemaal wegvielen. Nu zijn we in de tweede helft blijven drukken en hebben we denk ik verdiend gewonnen."