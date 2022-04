Trainer Edwin de Graaf van NAC Breda is in het ziekenhuis schoon verklaard, meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond. Bij de 42-jarige Hagenaar werd eind vorig jaar een tumor ontdekt.

De Graaf ging eind november onder het mes om de tumor te verwijderen en was toen al positief gestemd over zijn herstel. "Gelukkig waren we er vroeg bij en is het goed te behandelen. Ik voel me dan ook niet ziek."

Op dat moment wist de coach van NAC nog niet wanneer en hoe vaak hij afwezig zou zijn, maar De Graaf hoefde uiteindelijk geen enkele wedstrijd te missen. De oud-middenvelder zat vrijdag ook gewoon op de bank tegen TOP Oss (3-0-winst).

Door de ruime overwinning stevent De Graaf met NAC af op de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De 'Parel van het Zuiden' bezet momenteel de achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie en dat is voldoende om te mogen strijden voor een plek op het hoogste niveau.

De Graaf is bij NAC bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-speler van RBC, Feyenoord, ADO Den Haag, NAC, Excelsior en het Schotse Hibernian was eerder assistent trainer bij zowel ADO als NAC.