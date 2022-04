De 1-0-nederlaag tegen FC Eindhoven is weliswaar een klein smetje, maar trainer Dick Lukkien is bovenal trots dat FC Emmen het sterke seizoen vrijdagavond heeft weten te bekronen met de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het is een geweldig jaar geweest. Deze groep is goud waard voor een trainer. Ze stonden altijd klaar om dingen te doen en ik hoefde ze nooit te motiveren. Er is keihard gewerkt", zei Lukkien tegen ESPN. "Dingen zeggen is heel simpel, maar ze uitvoeren is wat anders. Wij hebben het gedaan, daar kan ik weemoedig van worden."

Ondanks het binnenslepen van de titel was Lukkien vrijdagavond ook kritisch over het "angstige spel" van zijn ploeg in de wedstrijd tegen FC Eindhoven. De thuisploeg kwam al na twee minuten op voorsprong en de promovendus slaagde er niet meer in een gelijkspel uit het vuur te slepen.

"Als je zo'n eerste helft speelt, dan baal je daar enorm van", zei Lukkien. "Dat voel je ook bij de jongens. Wij waren onherkenbaar. Dat was de tweede helft veel beter, maar dan moet je ook een goal maken."

De spelers en staf van FC Emmen vieren de winst van de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

Terugkeer naar Eredivisie zorgt voor het 'ultieme gevoel'

De nederlaag bedierf het kampioensfeestje van FC Emmen niet, want directe concurrent FC Volendam ging zelf ook ten onder tegen FC Dordrecht (3-2). Met nog één wedstrijd te gaan is het verschil tussen de nummers één en twee met zes punten onoverbrugbaar.

Lukkien, die twee weken geleden met FC Emmen al promotie veiligstelde, vindt het extra mooi dat de club er in het eerste seizoen na de degradatie uit de Eredivisie direct in is geslaagd om terug te keren op het hoogste niveau.

"Het is razend knap. Als je elf maanden in zak en as zit met z'n allen omdat je bent gedegradeerd, een compleet nieuwe groep moet opbouwen en je kunt jezelf belonen door terug te keren, dan is dat het ultieme gevoel."

