Paris Saint-Germain heeft vrijdag op de valreep punten laten liggen in de Ligue 1. De kersverse landskampioen speelde door een tegendoelpunt in blessuretijd met 3-3 gelijk bij RC Strasbourg. In Spanje liet nummer twee Sevilla thuis punten liggen tegen Cádiz: 1-1.

PSG kwam al na drie minuten op achterstand door een doelpunt van Kévin Gameiro. Twintig minuten later bracht Kylian Mbappé de stand in evenwicht na een schitterende pass van Neymar.

Mbappé leverde na ruim een uur spelen ook de assist op de 1-2 van Achraf Hakimi. Vier minuten later leek de Fransman de wedstrijd uit een counter te beslissen, maar Habib Diallo bracht de spanning een kwartier voor tijd weer terug. In blessuretijd redde Anthony Caci een punt voor Strasbourg.

Georginio Wijnaldum en Xavi Simons bleven beiden op de bank bij PSG, dat afgelopen weekend voor de tiende keer in de clubgeschiedenis landskampioen werd. Strasbourg klimt door het gelijkspel naar de vijfde plaats.

Foto: AFP

Sevilla moet vrezen voor tweede plaats

In La Liga moet Sevilla vrezen voor de tweede plaats door het gelijkspel tegen Cádiz. De ploeg van coach Julen Lopetegui kwam op eigen veld al in de zevende minuut op voorsprong via een rake kopbal van Youssef En Nesyri.

Halverwege de tweede helft bracht Lucas Pérez Cádiz op schitterende wijze op gelijke hoogte. De Spaanse aanvaller krulde een vrije trap van zo'n 20 meter in de linkerhoek. Karim Rekik ontbrak door een blessure bij Sevilla.

Door het gelijkspel kan Sevilla de tweede plaats zondag kwijtraken aan FC Barcelona, dat een punt achterstand heeft en thuis tegen Real Mallorca speelt. Koploper Real Madrid heeft een grote voorsprong en kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Espanyol de landstitel veiligstellen.

