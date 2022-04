De Graafschap heeft vrijdag duur puntenverlies geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers speelden vrijdag thuis met 1-1 gelijk tegen Jong PSV. Almere City FC ging met 1-0 onderuit bij ADO Den Haag, terwijl NAC Breda met 3-0 van TOP Oss won.

Jari Schuurman opende in de achtste minuut de score voor De Graafschap tegen Jong PSV. Na een uur spelen zorgde Johan Bakayoko voor de gelijkmaker, waarna niet meer werd gescoord op De Vijverberg.

Met nog één speelronde voor de boeg staat De Graafschap negende op de ranglijst. Die positie is voldoende voor een plek in de play-offs om promotie/degradatie als Almere City de vierde periodetitel niet pakt. Anders moet De Graafschap achtste worden.

De Graafschap heeft nu drie punten achterstand op nummer drie NAC Breda, waarvoor Welat Cagro (penalty), Boris van Schuppen en Odysseus Velanas scoorden in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. De Graafschap moet in de laatste speelronde op bezoek bij Jong Ajax en NAC speelt dan uit tegen Excelsior. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo doorslaggevend.

Vreugde bij NAC Breda na de openingsgoal tegen TOP Oss. Vreugde bij NAC Breda na de openingsgoal tegen TOP Oss. Foto: Pro Shots

Almere City onderuit bij ADO

Almere City ging onderuit bij ADO door een doelpunt van Thomas Verheydt in de zeventigste minuut. Hierdoor raken de Flevolanders de tweede plaats in de periodestand kwijt aan FC Eindhoven, dat met 1-0 van FC Emmen won. De Drenten werden desondanks kampioen.

Door de nederlaag heeft Almere City nu een punt minder dan FC Eindhoven. De vierde periodetitel gaat naar de nummer twee in de stand, omdat koploper FC Emmen al is gepromoveerd. Almere City sluit de reguliere competitie volgende week af met een thuiswedstrijd tegen Jong AZ en FC Eindhoven gaat dan op bezoek bij FC Volendam.

ADO is evenals Excelsior en Roda JC al zeker van deelname aan de play-offs. Excelsior redde door een doelpunt van Marouan Azarkan op de valreep een punt bij VVV-Venlo (2-2) en Roda ging door een goal van Soufyan Ahannach met 1-0 onderuit bij FC Den Bosch.

Jong Ajax staat weliswaar zevende, maar mag als beloftenploeg niet meedoen aan de play-offs. De Amsterdammers verloren met 1-0 bij MVV Maastricht. Onderin won hekkensluiter Helmond Sport met 0-1 bij Jong AZ en pakte Jong FC Utrecht de drie punten bij Telstar: 1-3.

De teleurgestelde Almere City-spelers bedanken de meegereisde supporters. De teleurgestelde Almere City-spelers bedanken de meegereisde supporters. Foto: Pro Shots

