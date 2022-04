FC Utrecht heeft een einde gemaakt aan een slechte reeks in de Eredivisie. De ploeg van interim-coach Rick Kruys won vrijdag voor eigen publiek met 1-0 van NEC. Voor Kruys was het bovendien zijn eerste zege als trainer van de 'Domstedelingen'.

Anastasios Douvikas kroonde zich tot matchwinner in De Galgenwaard. De Griekse spits maakte een klein kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.

Rocco Robert Shein maakte zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht. De achttienjarige Estse middenvelder had een basisplaats bij de 'Domstedelingen'.

FC Utrecht won op 27 februari voor het laatst een competitiewedstrijd (1-2 bij sc Heerenveen). Daarna werd drie keer gelijkgespeeld en drie keer verloren.

FC Utrecht steeg door de zege naar de zesde plaats en is nagenoeg zeker van deelname aan de play-offs. NEC, dat voor de derde keer op rij verloor, blijft tiende. De achtste plek, die ook recht geeft op deelname aan de play-offs, raakt voor de Nijmegenaren steeds verder uit zicht.

Foto: Pro Shots

Utrecht boekt verdiende overwinning

FC Utrecht was voor rust de betere ploeg en kreeg via Douvikas al in de tweede minuut de eerste kans. De spits kopte naast uit een hoekschop. Even later schoot Douvikas de bal in de handen van NEC-doelman Mattijs Branderhorst. Ook de mee opgekomen vleugelverdediger Djevencio van der Kust noteerde een goede mogelijkheid. Hij trapte de bal na een klein half uur spelen te zacht op doel.

NEC liet pas kort voor de rust van zich horen. Ook in de tweede helft was de thuisploeg de bovenliggende partij, al schoot Jonathan Okita de bal voor NEC in de 64e minuut maar net naast.

Na gelijke spelen tegen RKC Waalwijk (1-1) en Fortuna Sittard (1-1) en een nederlaag bij Feyenoord (2-1), leek Kruys weer niet te gaan winnen met Utrecht. Douvikas bezorgde Utrecht in de 77e minuut alsnog de winst door in tweede instantie te scoren uit een corner. Okita was in blessuretijd met een kopbal nog dicht bij de gelijkmaker. Doelman Fabian de Keijzer onderscheidde zich.

