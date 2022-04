FC Emmen is vrijdag kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien verloor met 1-0 van FC Eindhoven, maar aangezien FC Volendam onderuitging tegen FC Dordrecht (2-3), stelden de Drentenaren de titel alsnog veilig.

Door het verlies van Emmen en de nederlaag van Volendam blijft het verschil tussen de nummers één en twee met nog één wedstrijd te gaan zes punten (80 om 74). Daardoor is Emmen voor de ploeg van trainer Wim Jonk niet meer te achterhalen.

Het is de eerste keer dat Emmen de titel pakt op het een-na-hoogste niveau. Twee weken geleden dwong de kersverse kampioen al promotie naar de Eredivisie af.

Tegen FC Eindhoven, de nummer drie uit de Keuken Kampioen Divisie, beleefde Emmen een moeizame wedstrijd. De bezoekers kwamen door een treffer van Jasper Dahlhaus al binnen twee minuten op achterstand en slaagden er in het restant van het duel niet meer in om te scoren.

Ondanks de nederlaag was dat dus voldoende om promotie af te dwingen. Volgende week vrijdag staat nog wel een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma, maar dat duel gaat voor Emmen nergens meer over.

FC Volendam beleefde een zeer teleurstellende avond in Dordrecht. Foto: Pro Shots

Volendam verrassend onderuit bij Dordrecht

Volendam speelde vrijdag in Dordrecht een van de slechtste wedstrijden van het seizoen. De formatie van Jonk, die na de promotie afgelopen week uitgebreid feest had gevierd, liep het grootste gedeelte van het duel achter de feiten aan.

Dordrecht, de nummer zestien uit de Keuken Kampioen Divisie, kwam na geklungel in de Volendamse defensie halverwege de eerste helft op voorsprong door een goal van Mauro Savastano. Stijn Meijer verdubbelde tien minuten daarna de marge.

Robert Mühren bracht de spanning in de 36e minuut terug, maar Pascu maakte nog voor rust 1-3. Een fraai afstandsschot van Francesco Antonucci - de Feyenoord-huurling krulde de bal van een meter of 30 in de verre hoek - kwam te laat om de ontknoping in de titelstrijd nog te veranderen.

Door de nederlaag weet Volendam dat het als tweede gaat eindigen in de Keuken Kampioen Divisie. De 'Palingboeren' wisten na vorige week al dat zij na dertien jaar zouden terugkeren in de Eredivisie.

