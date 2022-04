78' Achter het doel van FC Eindhoven wordt er al een podium in elkaar geschroefd. FC Emmen mag dan wel achterstaan; zolang FC Volendam vanavond verliest of gelijkspeelt zijn de Drenten 'gewoon' kampioen. FC Volendam staat nog altijd met 3-1 achter in Dordrecht. Zij moeten dus nog drie keer scoren in tien minuten speeltijd.