Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt zondag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard over dezelfde selectie te kunnen beschikken als donderdagavond in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Olympique Marseille. Behalve keeper Justin Bijlow en middenvelder Jens Toornstra, die al langer met blessures aan de kant staan, lijkt iedereen fit.

"De jongens hebben dit seizoen al heel vaak laten zien dat ze dit programma aankunnen", zegt Slot over het drukke schema op de site van Feyenoord.

De huidige nummer drie van de Eredivisie speelt komende donderdag in Frankrijk de return tegen Marseille. De zondag daarna komt nummer twee PSV op bezoek in De Kuip.

Slot maakt geen onderscheid tussen de competitieduels en de Europese ontmoetingen. "De halve finale van de Conference League is belangrijk, maar de competitie is voor ons ook heel erg belangrijk."

Feyenoord verdedigt in de strijd om de derde plaats een voorsprong van drie punten op FC Twente en zes punten op AZ.

Feyenoord-trainer Arne Slot was donderdag met zijn ploeg met 3-2 te sterk voor Olympique Marseille. Feyenoord-trainer Arne Slot was donderdag met zijn ploeg met 3-2 te sterk voor Olympique Marseille. Foto: ANP

Slot weet nog niet of hij spelers rust gaat geven

Of er spelers zijn die rust krijgen met het oog op de wedstrijd van donderdag in Marseille, laat Slot in het midden. "We bekijken het per individu, maar tot nu toe was steeds de keuze om de basisspelers in ieder geval op zondag weer te laten spelen. Of dat dan negentig minuten is, zullen we zien."

Fortuna bezet in de Eredivisie de veertiende plaats en is dus nog niet uit de gevarenzone. Wel behaalde de ploeg van trainer Sjors Ultee zeven punten uit de laatste drie duels. "Dat is hartstikke knap in deze fase van de competitie, waarin het ook onderin nog ongelooflijk spannend is", aldus Slot.

Fortuna Sittard-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie