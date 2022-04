Miljardair Jim Ratcliffe, de eigenaar van chemieconcern INEOS, heeft vrijdag een bod van ruim 4 miljard pond (ruim 5 miljard euro) uitgebracht om Chelsea over te nemen van de Rus Roman Abramovich.

Volgens The Times zou het gaan om ruim 2,5 miljard pond voor de eerste aankoop. Daarnaast wil Ratcliffe nog eens 1,75 miljard pond investeren in het stadion en de ploeg.

"Onze beweegredenen hebben vooral te maken met het feit dat we een fijne club in Londen willen oprichten", zegt Ratcliffe in Britse media. "We hebben geen winstoogmerk omdat we ons geld op andere manieren verdienen."

Ratcliffe is naast eigenaar van INEOS ook de grote geldschieter achter het wielerteam INEOS Grenadiers. Bovendien is hij met INEOS voor een derde eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes. Ratcliffe zou inmiddels al besprekingen hebben gehad met onder meer Chelsea-voorzitter Bruce Buck en de Britse regering.

Als het bod wordt geaccepteerd, zou Chelsea de duurst verkochte sportclub ter wereld worden. In 2020 betaalde zakenman Steve Cohen liefst 2,28 miljard euro voor honkbalclub New York Mets, sindsdien de duurst verkochte club ter wereld.

Vier man in de race voor overname

Met zijn bod is Ratcliffe een van de vier overgebleven kandidaten voor de overname van de Engelse club.

Eerder deze maand werd bekend dat Lewis Hamilton en Serena Williams miljoenen staken in een bid van Martin Broughton om de Engelse club te kopen.

Naast Broughton behoren ook Todd Boehly, mede-eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers, en Steve Pagliuca, mede-eigenaar van het NBA-team Boston Celtics tot de gegadigden om de club over te nemen.

Abramovich liet begin maart weten dat hij Chelsea gaat verkopen. De positie van de steenrijke Rus stond onder druk vanwege de door zijn land ontketende oorlog in Oekraïne. Abramovich is sinds 2003 de eigenaar van 'The Blues'.