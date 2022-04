De Europese competities hebben zich vrijdag bij een vergadering in Istanboel fel uitgesproken tegen de nieuwe Champions League-opzet, die vanaf het seizoen 2024/2025 ingaat. In het nieuwe format zouden clubs in de eerste fase niet meer zes, maar tien groepsduels moeten spelen.

"De uitbreiding van de Champions League-kalender moet als het gaat om het aantal groepswedstrijden beperkt worden tot maximaal acht", schrijft European Leagues, een belangenorganisatie van de dertig grootste Europese competities.

"Deze substantiële toename zal er al voor zorgen dat er over een heel seizoen 50 procent meer wedstrijden worden gespeeld. Een nog grotere stijging zal de binnenlandse competities en een grote meerderheid van de Europese clubs alleen maar verder schaden."

In de nieuwe Champions League-opzet wordt niet langer een poulesysteem gehanteerd, maar wordt één ranglijst aangehouden voor alle 36 clubs, vier meer dan het huidige deelnemersaantal. Alle clubs spelen tien groepswedstrijden. De beste acht plaatsen zich voor de laatste zestien en worden aangevuld met de winnaars van de play-offs tussen de nummers 9 tot en met 24.

Ajax-directeur Edwin van der Sar is een van de initiatiefnemers van deze nieuwe opzet, die vorig jaar vlak na het mislukte plan van de Super League werd aangekondigd.

Afgelopen seizoen won Chelsea de Champions League. Afgelopen seizoen won Chelsea de Champions League. Foto: Getty Images

Europese clubs ook fel tegen nieuw kwalificatiesysteem

In het nieuwe Champions League-format ontvangen vier clubs een wildcard op basis van de coëfficiëntenlijst voor clubs. Daarmee zouden de grotere clubs, die zich niet via de competitie hebben weten te plaatsen, in de kaart worden gespeeld.

De Europese competities spraken zich tijdens de vergadering van vrijdag eveneens fel uit tegen dit nieuwe systeem. "Hierdoor krijgen grote clubs een onrechtvaardige tweede kans om zich te plaatsen voor de Champions League, hoewel zij directe plaatsing via hun nationale competitie zijn misgelopen."

"Sportieve verdiensten in nationale competities moeten de enige toegang tot de Champions League zijn. Dit is een kernprincipe van het Europese sportmodel dat niet mag worden aangetast."

Met het grotere aantal deelnemers, meer wedstrijden per club en eventueel ook twee wildcards voor grote clubs die zich niet via hun nationale competitie weten te plaatsen, kwam de UEFA tegemoet aan de wens van topclubs voor een lucratiever en sportief interessanter toernooi.