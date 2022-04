Ralf Rangnick gaat zijn rol als technisch adviseur van Manchester United volgend seizoen combineren met de functie van bondscoach van Oostenrijk. De Duitser, momenteel interim-coach bij de Premier League-club, heeft een contract voor twee jaar (met de optie op nog twee jaar) getekend bij de Oostenrijkse voetbalbond.

Na het 1-1-gelijkspel tegen Chelsea van donderdagavond weigerde Rangnick nog in te gaan op vragen over zijn nieuwe baan. Hij wilde alleen benadrukken dat hij de komende twee jaar zoals afgesproken aanblijft als technisch adviseur van Manchester United.

Rangnick nam in november bij United het stokje over van de ontslagen trainer Ole Gunnar Solskjaer. Toen was al duidelijk dat hij aan het einde van het seizoen plaats zou maken voor een definitieve opvolger en verder zou gaan als adviseur op Old Trafford. In die rol gaat hij de nieuwe trainer Erik ten Hag ondersteunen.

Manchester United speelt op 22 mei tegen Crystal Palace de laatste wedstrijd van het seizoen. Rangnick voegt zich daarna direct bij het nationale elftal van Oostenrijk voor de duels met Kroatië, Denemarken en Frankrijk in de Nations League.

Ralf Rangnick is vanaf eind mei bondscoach van Oostenrijk, maar blijft zoals afgesproken aan als adviseur bij Manchester United. Foto: Getty Images

Contract Rangnick wordt verlengd als Oostenrijk EK haalt

Mocht Oostenrijk erin slagen zich te kwalificeren voor het EK van 2024, dan wordt het tweejarige contract van Rangnick automatisch met twee jaar verlengd. De kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap is nog niet begonnen.

Oostenrijk ontbreekt dit jaar op het WK in Qatar. De achtstefinalist van het afgelopen EK, die in 1998 voor het laatst meedeed aan het mondiale eindtoernooi, verloor in maart in de play-offs voor het WK van Wales. Bondscoach Franco Foda diende enkele dagen later zijn ontslag in.

Rangnick strijdt met Manchester United in de laatste weken van het seizoen nog voor een Europees ticket. 'The Red Devils' staan momenteel op de zesde plek, goed voor een plek in de groepsfase van de Europa League.

