PSV-trainer Roger Schmidt wil nog niet bevestigen dat hij komend seizoen bij Benfica aan de slag gaat. De Portugese club meldde eerder deze week met de Duitser een principeakkoord te hebben bereikt.

"Dat is nog niet rond", zei Schmidt vrijdag in de aanloop naar het thuisduel van zondag met Willem II. "Ik wil ook niet over mijn toekomst praten. Ik wil met PSV zo hoog mogelijk eindigen in de Eredivisie."

De 55-jarige Schmidt maakte begin februari bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij PSV. Al snel werd de coach in verband gebracht met Benfica, waar Jorge Jesus in december werd ontslagen. Nélson Veríssimo neemt sindsdien de honneurs waar bij de club uit Lissabon.

Volgens Benfica zijn de onderhandelingen met Schmidt vrijwel afgerond en ontbreken alleen de handtekeningen nog. Het wordt de eerste keer dat de Duitser in Portugal aan de slag gaat. Eerder beleefde hij avonturen bij onder meer Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en het Chinese Beijing Guoan.

'Uitdaging dat we tegen degradatiekandidaten spelen'

Schmidt sluit zijn laatste seizoen bij PSV sowieso af met een prijs, want hij leidde de Eindhovenaren deze maand naar winst van de TOTO KNVB Beker. Mogelijk wordt ook de landstitel nog veroverd, maar dan moet PSV in de resterende vier speelronden vijf punten meer pakken dan koploper Ajax.

PSV vervolgt de inhaalrace zondag tegen Willem II (aftrap 14.30 uur). Daarna wacht de ploeg nog duels met Feyenoord (uit), NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit). "We spelen in de komende wedstrijden tegen een aantal tegenstanders die vechten voor lijfsbehoud. Dat maakt het een uitdaging", aldus Schmidt.

In de thuiswedstrijd tegen Willem II kan Schmidt nog niet beschikken over Noni Madueke, die meer tijd nodig heeft om terug te keren. André Ramalho en Mauro Júnior hebben slechts lichte klachten en kunnen normaal gesproken gewoon in actie komen.