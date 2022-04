Vivianne Miedema heeft vrijdag net naast de prijs voor Voetbalster van het Jaar in Engeland gegrepen. Chelsea-spits Sam Kerr kreeg van de Engelse pers de voorkeur boven de Nederlandse. Bij de mannen ging de eretitel voor de tweede keer naar Liverpool-sterspeler Mohamed Salah.

Kerr kreeg 40 procent van de stemmen in de verkiezing van de Football Writers' Association (FWA). Honderden journalisten mochten hun stem uitbrengen.

De 28-jarige Kerr was dit seizoen in achttien wedstrijden in de Women's Super League goed voor achttien goals en vier assists. Daarmee staat de Australische aanvaller van Chelsea eerste op de topscorerslijst van de Engelse competitie, voor Miedema.

De spits van Arsenal beleeft met twaalf goals en zeven assists wederom een productief seizoen. Miedema werd twee jaar geleden door de FWA wel uitgeroepen tot de beste speelster in Engeland. Vorig jaar ging de prijs naar de Engelse Fran Kirby van Chelsea. Toen werd Kerr tweede.

Sam Kerr is de Voetbalster van het Jaar in Engeland. Foto: Pro Shots

Salah troeft De Bruyne en Rice af

De Engelse pers koos Salah voor de tweede keer tot Voetballer van het Jaar. De 29-jarige Egyptenaar was ook de beste in het seizoen 2017/2018. Het is de vijftiende keer dat de prijs, die sinds 1948 wordt uitgereikt, naar een Liverpool-speler gaat.

Salah kreeg bijna de helft van de stemmen (48 procent) en bleef zo de nummer twee Kevin De Bruyne (Manchester City) en de nummer drie Declan Rice (West Ham United) voor.

De aanvaller van Liverpool is met 22 goals de nummer één op de topscorerslijst van de Premier League. Bovendien was hij in 31 competitieduels goed voor dertien assists. In alle competities staat Salah dit seizoen op 30 goals en 14 assists in 44 wedstrijden.

Mohamed Salah is de Voetballer van het Jaar in Engeland. Foto: Pro Shots

