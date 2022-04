West Ham United gaat uitzoeken wie de fans zijn die donderdagavond twee radiocommentatoren van de Duitse omroep ARD aanvielen tijdens de halve finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt.

"We zijn op de hoogte van het incident en werken aan de identificatie van de dader of daders", meldt een woordvoerder van de Engelse club tegenover de BBC.

De twee Duitse commentatoren wekten de woede van enkele West Ham-fans toen ze enthousiast reageerden op de vroege openingstreffer van Ansgar Knauff. Toen Antonio een minuut of twintig later de 1-1 maakte voor de thuisploeg, werden de twee plotseling aangevallen.

Tim Brockmeier en Philipp Hofmeister zaten op de achterste rij van de mediatribune, met vlak daarachter supporters van de Engelse club. Volgens Bild werden hun koptelefoons afgepakt en op de grond gegooid. "We moeten even kijken waar de beveiliging is", stamelde Hofmeister live op de radio.

West Ham meldt dat de betrokken fans voor onbepaalde tijd worden geschorst. "In overeenstemming met onze zero-tolerance-aanpak zullen de gegevens van de mensen die worden geïdentificeerd aan de politie worden doorgegeven. Er is geen plaats voor dit soort gedrag."

De wedstrijd tussen West Ham United en Eintracht Frankfurt eindigde in een 1-2-overwinning voor de Duitsers. De return in Frankrijk is volgende week. De winnaar neemt het in de finale op tegen RB Leipzig of Rangers FC.