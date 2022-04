Jorge Sampaoli zegt dat Olympique Marseille voor een zware opgave staat na de nederlaag tegen Feyenoord in de halve finale van de Conference League. De Argentijnse coach baalde stevig van het geschutter in de achterhoede, waardoor Feyenoord uiteindelijk met 3-2 won.

"We wisten van tevoren dat Feyenoord altijd druk zet op de tegenstander. We waren er dus niet door verrast, maar uiteindelijk hadden we het toch heel lastig", zei Sampaoli na afloop op zijn persconferentie in De Kuip.

"Feyenoord dicteerde het spel in de eerste helft, maar in de tweede helft namen we de controle over, zonder de gelijkmaker te maken. En dan wordt de wedstrijd beslist door zo'n fout. Op dit niveau mag je niet zulke fouten maken."

Sampaoli doelde daarmee op de te korte terugspeelbal van Duje Caleta-Car direct na de aftrap van de tweede helft. Cyriel Dessers profiteerde van de blunder en maakte de winnende 3-2 voor Feyenoord. Het was niet de eerste fout in de verdediging van Marseille. Bij de 1-0 kreeg Dessers de bal ook cadeau.

"Ik denk dat er een heleboel factoren zijn om dit te verklaren", zegt Sampaoli. "De druk van de tegenstander, de atmosfeer. Het was moeilijk om ons eigen spel te spelen. Dat leidde tot frustraties en daardoor gingen we fouten maken. Laat dit een goede les zijn voor de toekomst en de return."

Sampaoli vindt dat Marseille volgende week donderdag in het eigen Stade Vélodrome beter voor de dag moet komen. "In de tweede helft hadden we wedstrijd veel beter onder controle. Om door te gaan, zullen we dat niveau moeten bereiken in het Vélodrome. Anders geef ik ons weinig kans."

'Nederlaag over onszelf afgeroepen'

De blunders in de wankele achterhoede leidden ook tot woede en teleurstelling bij de spelers van Marseille. "We leven nog", zei middenvelder Mattéo Guendouzi. "Maar we maakten zo veel fouten in de eerste helft. Dit was niet halve finale waardig."

"We wisten dat Feyenoord veel druk zou zetten, maar we gaven de wedstrijd zo uit handen. Ze waren niet beter. Deze nederlaag hebben we met onze verdedigende fouten over onszelf afgeroepen. Dit zullen we grondig moeten analyseren."

Ook rechtsachter Valentin Rongier was kritisch op zijn ploeg. "We hadden de persoonlijkheid moeten hebben om tijdens de wedstrijd anders te gaan spelen en meer de lange bal te hanteren. Dat hoort soms bij voetbal. Dat is ons alleen niet gelukt en daar baal ik van. We hadden sneller moeten reageren."

Rongier denkt dat Marseille toch nog kansrijk is voor de finale. "Het zal niet gemakkelijk worden om in Marseille te winnen, want Feyenoord is een geweldig team. Maar we zijn er meer dan toe in staat. Dat hebben we in de tweede helft wel laten zien."