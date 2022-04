Ralf Rangnick heeft donderdagavond na het 1-1-gelijkspel tegen Chelsea nog maar eens benadrukt dat Manchester United nieuwe aanvallers nodig heeft. De interim-manager, die na dit seizoen wordt opgevolgd door Erik ten Hag, weet dat zijn ploeg op dit moment erg afhankelijk is van Cristiano Ronaldo.

De 37-jarige Ronaldo was tegen Chelsea opnieuw goud waard voor United door in de 62e minuut de gelijkmaker aan te tekenen op Old Trafford. De Portugees scoorde in totaal vijf keer in zijn laatste drie Premier League-wedstrijden en staat nu op 23 doelpunten in 37 officiële duels dit seizoen.

"Vergelijk de selecties van Chelsea en Manchester United eens met elkaar. Dat is geen excuus, maar een verklaring. We leunen heel erg op Cristiano", zei Rangnick na het duel met Chelsea op zijn persconferentie op Old Trafford.

"Ook als Chelsea de bal had, was Cristiano belangrijk voor ons door mee te verdedigen. Maar een paar weken geleden zei ik al op persconferenties dat we de focus moeten leggen op het halen van nieuwe aanvallers. Dat is nog steeds zo."

'Het is ook belangrijk wat Cristiano zelf wil doen'

De toekomst van Ronaldo is een van de hete hangijzers bij United met het oog op volgend seizoen. De sterspeler keerde in de zomer van 2021 terug in Manchester, ligt nog tot medio 2023 vast én kan prima statistieken overleggen, maar dat neemt de speculaties over zijn toekomst niet weg.

Engelse media vragen zich vooral af of Ronaldo volgend seizoen in het door Ten Hag te smeden team past. Clubicoon Roy Keane voorspelde donderdagavond bij Sky Sports een conflict. "Ronaldo wil elke week spelen en dat is een probleem als er een nieuwe aanvaller komt. Ten Hag zal een slapeloze nacht hebben na deze wedstrijd."

Rangnick weigerde op zijn persconferentie inhoudelijk in te gaan op de speculaties over Ronaldo. "Cristiano heeft een contract dat nog een jaar doorloopt. Het is ook belangrijk om te kijken wat hij zelf wil. Ik heb nog niet met Erik kunnen spreken, dus het heeft helemaal geen zin om hier nu uitspraken over te doen."

Vanaf volgend seizoen gaat Rangnick onder Ten Hag verder als technisch adviseur van Manchester United, maar volgens Engelse media lonkt ook een avontuur als bondscoach van Oostenrijk. De Duitser wilde daar donderdag niet op ingaan. "Ik kan alleen bevestigen dat ik de komende twee jaar mijn adviserende rol hier zal gaan vervullen."

