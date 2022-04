Guus Til had nooit kunnen bedenken dat hij in de halve finales van de Conference League zou spelen toen hij afgelopen zomer op huurbasis de overstap maakte naar Feyenoord. De aanvallende middenvelder, die terugkeerde van een blessure, genoot daarom extra van de sfeer in De Kuip. De thuisploeg won knap met 3-2.

"Ik wist hoe het Feyenoord-publiek was, maar ik had nog nooit een Europees avondje bij Feyenoord meegemaakt", vertelde Til, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Spartak Moskou, donderdag na afloop van het duel met Marseille. "Dat is toch een tikkeltje spectaculairder dan in de Eredivisie. Het is mooi om dit mee te maken."

De sfeer in het stadion had volgens Til al zijn verwachtingen overtroffen. Bij de opkomst werden er tientallen fakkels afgestoken en hing er een metersgroot spandoek met de tekst 'Never stop dreaming'. "Dit was veruit de mooiste Europese avond."

"Naarmate je steeds verder komt, wordt het mooier en leeft het ook onder de supporters. Ik vind het vuurwerk ook altijd geweldig. Dit keer stond ik niet met Bryan Linssen in de line-up. Maar normaal denken we altijd als er vuurwerk komt: weer een boete erbij (Feyenoord kreeg dit seizoen ruim 400.000 euro aan UEFA-boetes, red.). Ik vind het wel heel mooi."

346 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Olympique Marseille (3-2)

Til speelde niet pijnvrij in halve finale

Voor Til was het de afgelopen dagen nog de vraag of hij op tijd fit zou zijn voor het duel met Marseille, omdat hij geveld was door een knieblessure. Dinsdag stond hij pas voor het eerst op het trainingsveld. "Ik heb alles ingezet op deze wedstrijd. Ik heb die net aan kunnen halen. Ik was niet pijnvrij, maar het was genoeg om te kunnen spelen."

Til, die een minuut voor tijd werd gewisseld, sprak van een terechte zege. "Als we efficiënter waren geweest, hadden we met minimaal twee doelpunten verschil gewonnen. Maar ik denk dat zij er ook zo instaan. De eerste grote kans was voor hen. Dan had de wedstrijd ook helemaal anders kunnen zijn."

Feyenoord won met 3-2, maar moest in de slotfase alle zeilen bijzetten om niet de 3-3 tegen te krijgen. "We hebben ontzettend diep moeten gaan", erkende Til. "Dan is het ook een mentaal spelletje, want ik voelde me heel moe. Maar dan moet je alsnog de passlijnen dichtzetten en de ruimtes dichtlopen. Het is een heel zware wedstrijd geweest."

Volgens Til heeft Feyenoord goede kansen om de finale te halen, al kan hij zich niet voorstellen dat de return van volgende week in Marseille in een doelpuntloos gelijkspel eindigt. "Ik heb begrepen dat het daar ook een gekkenhuis is. Het kan een soortgelijke wedstrijd worden."