Feyenoord-trainer Arne Slot denkt dat Feyenoord in staat is om de Conference League te winnen. De Rotterdammers waren donderdag in een waar spektakelstuk in Rotterdam met 3-2 te sterk voor de nummer twee van de Franse competitie en hebben goede kansen op de finale.

"Op dit moment droom ik nog niet van de beker", zei Slot na afloop van het duel op zijn persconferentie. "Omdat ik weet dat we daar nog heel ver van af zijn. We moeten sowieso nog twee keer heel goed zijn."

"We gaan volgende week met een voorsprong van één doelpunt naar Marseille. Dat betekent dat je daar een heel grote wedstrijd moet gaan spelen. En daarna speel je in de finale, als je die al bereikt, tegen een sterke tegenstander. Het is nu veel te vroeg om daaraan te denken. Maar het is wel haalbaar. We hebben vandaag aangetoond dat we met ze meekunnen."

Feyenoord maakte een sterke indruk tegen Marseille en leidde na twintig minuten al met 2-0 dankzij goals van Cyriel Dessers en Luis Sinisterra. De Fransen kwamen voor rust terug tot 2-2. Feyenoord ging alsnog met de zege aan de haal dankzij een treffer van Dessers negen seconden na rust.

Slot was niet verrast door het goede spel van zijn spelers. "Ik denk dat ze mij dit jaar al vaak verrast hebben. Maar ik had vandaag het gevoel dat ze hiertoe in staat waren. We hebben dit seizoen al veel moeilijke wedstrijden gespeeld en elke keer waren we in staat om er een gelijkwaardige wedstrijd van te maken."

Slot heeft dan ook genoten van het duel. "Het was voor alles en iedereen een fantastische wedstrijd, zeker voor de mensen in het stadion, waar een geweldige sfeer hing. Er waren constant verschillende plotwendingen en heel veel kansen. En ook nog goed en mooi voetbal."

'Dessers heeft veel waarde voor ons'

Slot sprak na afloop vol lof over Dessers, die met twee doelpunten opnieuw goud was voor Feyenoord in de Conference League. De coach moest lachen toen de vraag werd gesteld dat de vraagprijs van 4 miljoen euro voor de gehuurde spits van KRC Genk voor Feyenoord steeds goedkoper wordt.

"Wel als je naar zijn prestaties kijkt. Als je naar onze financiële mogelijkheden kijkt, blijft 4 miljoen hetzelfde bedrag. Onze prestatie is in mijn beleving daarom ook zo bijzonder. Negen van de tien keer gaan clubs beter presteren omdat er geld is geïnvesteerd. Wij hebben afgelopen zomer onze beste speler verloren (Steven Berghuis, red.) en het geld dat er binnenkwam niet eens kunnen herinvesteren. Sterker nog: we moesten bezuinigen op de salarissen."

"Na het verhuren van Róbert Bozeník en twee andere spelers hadden we net genoeg geld om Dessers te huren bij Genk. De eerste gedachte was dat hij de rol als invaller goed zou kunnen vervullen en op een goede manier daarmee omgaat in de kleedkamer. Hij heeft als basisspeler veel waarde voor ons."

Slot weigerde zich ondanks de 3-2-zege rijk te rekenen voor de return van volgende week donderdag in Marseille. Hij schat de kans op de finale op 50 procent. "We wisten dat we twee heel goede wedstrijden nodig hadden om deze tegenstander te verslaan. Dat hebben we nu één keer gedaan. Maar we weten dat we weer een nieuwe wedstrijd nodig hebben om te overleven."