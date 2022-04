Cyriel Dessers is blij met de 3-2-overwinning van Feyenoord op Olympique Marseille in de halve finale van de Confrence League, maar waarschuwt zijn ploeg ook. De uitblinker merkte dat de Fransen veel kwaliteit in huis hebben.

Dessers trok tegen Marseille andermaal de aandacht naar zich toe door voor de 1-0 en 3-2 te zorgen. Feyenoord had het vooral in de slotfase moeilijk, maar trok de voorsprong over de streep.

"Het is heel bijzonder om op zo'n Europese avond in zo'n sfeer te winnen. Dat ik ook nog twee keer kon scoren, was mooi. We voelden het al in de afgelopen dagen in de stad, rond de club en in de media. Het is fantastisch dat het zo liep", zei Dessers tegen ESPN.

"Zeker in het eerste half uur deden we het heel goed. Maar Marseille kwam maar drie keer voor onze goal en scoorde twee keer. In de tweede helft hadden we iets meer controle, maar daarna kwamen ze opzetten. Dat is hun kwaliteit. We kunnen ze dan bijna niet stoppen."

71 Dessers zet Feyenoord seconden na rust op 3-2 tegen Marseille

'Hopelijk krijgen we in Marseille meer ruimte'

Volgens Dessers is het geen schande dat Feyenoord het aan het einde lastiger kreeg. "Zeker als we vermoeider worden tegen een ploeg met de kwaliteiten van Marseille. We kunnen nu eenmaal niet negentig minuten lang druk zetten", zei hij.

"We bleven proberen eruit te komen en dat is goed gelukt. 3-2 is heel goed, daar had ik op voorhand voor getekend. Laten we hopen dat Marseille volgende week iets meer risico neemt, zodat wij in de ruimtes kunnen duiken en het kunnen afmaken."

Olympique Marseille-Feyenoord wordt volgende week donderdag vanaf 21.00 uur in Stade Vélodrome. Zondag gaat de ploeg van trainer Arne Slot eerst op bezoek bij Fortuna Sittard.