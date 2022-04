De eerste halvefinalewedstrijd in de Conference League tussen Leicester City en AS Roma is donderdag geëindigd in een gelijkspel. Het werd 1-1 in het King Power Stadium en de winnaar treft Feyenoord of Olympique Marseille in de eindstrijd.

Halverwege leidde Roma door een doelpunt in de vijftiende minuut van Lorenzo Pellegrini en in de tweede helft trok Leicester de stand gelijk. Ademola Lookman maakte in de 67e minuut de 1-1 voor de ploeg van trainer Brendan Rodgers, die in de kwartfinales PSV uitschakelde. Rick Karsdorp speelde de volledige wedstrijd bij de Italianen.

Over een week is de return in Stadio Olimpico en dan hoopt Leicester zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor een Europese finale.

De laatste keer dat AS Roma in een Europese eindstrijd stond was in 1991, toen de finale van de UEFA Cup met 1-2 verloren werd van Internazionale.

89 Dessers zet Feyenoord met puntertje op 1-0 tegen Marseille

Feyenoord wint dankzij twee goals Dessers

Feyenoord gaat volgende week voor de eerste Europese finaleplaats sinds 2002, toen de UEFA Cup gewonnen werd. De Rotterdammers wonnen donderdag de heenwedstrijd in De Kuip met 3-2 van Olympique Marseille.

Door doelpunten van Cyriel Dessers en Luis Sinisterra kwam Feyenoord snel op een 2-0-voorsprong, maar nog voor rust kwam de nummer twee van de Ligue 1 terug tot 2-2. Bamba Dieng en Gerson waren trefzeker.

Meteen na rust scoorde Dessers opnieuw en het bleef bij 3-2. De ploeg van trainer Arne Slot heeft daardoor een goede uitgangspositie voor de return in Frankrijk. De eindstrijd van de Conference League is op 25 mei in Tirana.