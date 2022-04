Feyenoord heeft donderdag in de halve finales van de Conference League een fraaie overwinning op Olympique Marseille geboekt. In een waar spektakelstuk won de ploeg van Arne Slot met 3-2 van de nummer twee van Frankrijk, waardoor de Rotterdammers een goede kans op de finale hebben.

In een kolkende Kuip kwam Feyenoord in de achttiende minuut op voorsprong dankzij Cyriel Dessers, die al vaker in de Conference League beslissend is geweest voor Feyenoord. Twee minuten later verdubbelde clubtopscorer Luis Sinisterra de score, waardoor een sensationele zege in de maak leek.

Olympique Marseille bracht de stand voor rust echter op 2-2. Bamba Dieng schoot fraai raak in de korte hoek en Feyenoord-doelman Ofir Marciano moest in de veertigste minuut een rebound toelaten waarin Gerson scoorde.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Negen seconden na rust profiteerde Dessers echter van een verkeerde terugspeelbal van Olympique Marseille en zette hij Feyenoord op 3-2. De thuisploeg kwam in het vervolg wel onder druk te staan, maar hield knap stand en mag twintig jaar na de UEFA Cup-zege hardop dromen van de finale van de Conference League op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana.

De return in Marseille is volgende week donderdag om 21.00 uur. Omdat uitdoelpunten in Europees verband vanaf dit seizoen niet meer dubbel tellen, is Feyenoord bij een nederlaag met één doelpunt verschil in Marseille niet uitgeschakeld. Dan komt er een verlenging.

89 Dessers zet Feyenoord met puntertje op 1-0 tegen Marseille

Feyenoord ontsnapt en scoort

Na een oorverdovende opkomst met vuurwerk, gezang en een metersgroot spandoek maakten Feyenoord en Olympique Marseille er in De Kuip een fraai voetbalgevecht van. Met de herstelde Guus Til en Marcos Senesi in de basis schroomde de ploeg van Slot niet om de nummer twee van de Franse competitie op te jagen. Dat leverde na zeven minuten al een grote kans voor Dessers op. Hij schoot echter naast.

Niet veel later ontsnapte Feyenoord tot twee keer toe aan een achterstand: Dieng schoot na een fraaie steekpass van Dimitri Payet tegen Feyenoord-doelman Marciano op en vlak daarna schoot diezelfde Senegalees de bal vanuit kansrijke positie naast.

Feyenoord liet zich niet van de wijs brengen en kreeg in de achttiende minuut loon na werken. Dessers, de drijvende kracht achter het Europese succes van Feyenoord, punterde de bal langs Marseille-doelman Steve Mandanda, nadat hij de bal had meegekregen van Marseille-verdediger William Saliba: 1-0. Met de cornervlag in de hand vierde hij de treffer met de uitzinnige fans.

85 Sinisterra tekent voor tweede Feyenoord-goal tegen Marseille

Marseille komt van 2-0 terug tot 2-2

Nog geen twee minuten na de openingstreffer liet Sinisterra met de 2-0 De Kuip opnieuw ontploffen. Reiss Nelson ontsnapte aan buitenspel en legde keurig breed op de vrijstaande Colombiaan, wiens schot vanaf de rand van het strafschopgebied werd getoucheerd door Valentin Rogier. Daardoor was Mandanda kansloos.

Met de 2-0-voorsprong op zak leek Feyenoord op rozen te zitten, maar uit het niets vond Marseille de aansluiting met de thuisclub. Dieng schoot de bal kiezelhard richting de korte hoek en dit keer had Marciano geen antwoord op de inzet van de snelle aanvaller.

De Kuip viel stil na de aansluitingstreffer en helemaal toen in de veertigste minuut Olympique Marseille op 2-2 kwam. Marciano schoof een harde voorzet van Mattéo Guendouzi in de voeten van de Braziliaanse middenvelder en die maakte geen fout voor een leeg doel. Daardoor ging Feyenoord alsnog met een kater de kleedkamer opzoeken na een waar spektakelstuk.

85 Marseille maakt via Gerson gelijkmaker in De Kuip

Dessers profiteert direct na rust van blunder

Dessers bracht De Kuip negen seconden na rust weer in extase. De spits jaagde na de aftrap van Olympique Marseille goed door en profiteerde vervolgens van een te korte terugspeelbal van Duje Caleta-Car, waarna hij doelman Mandanda omspeelde en keurig afrondde: 3-2.

Feyenoord verzuimde vervolgens verder afstand te nemen van Marseille. Zo kreeg invaller Bryan Linssen een opgelegde schietkans (naast) en zag Dessers een poging gekeerd worden door Mandanda.

Door de gemiste kansen van Feyenoord zag Olympique Marseille alle gelegenheid om een slotoffensief in te zetten en daaruit waren de Fransen dicht bij de 3-3. Dieng had de bal in de 84e minuut voor het inschieten, maar Marciano redde zonder dat hij het zelf doorhad. In de blessuretijd tikte de doelman van Feyenoord een schot van Payet met de vingertoppen uit de kruising.

Aan de andere kant verzuimde Feyenoord om met een betere uitgangspositie naar Marseille af te reizen. Invaller Alireza Jahanbakhsh verscheen in extremis alleen voor Mandanda en had de hoek voor het uitkiezen, maar hij schoot tegen de Franse doelman op. Het mocht voor Feyenoord de pret niet drukken op een magische avond in De Kuip.