Giovanni van Bronckhorst heeft donderdag in het heenduel in de halve finales van de Europa League bij RB Leipzig een kleine nederlaag geleden met Rangers FC: 1-0. De Nederlandse trainer mag daardoor blijven hopen op de finale. West Ham United-Eintracht Frankfurt, de andere halve finale, eindigde in 1-2.

Rangers beperkte zich in Leipzig vooral tot verdedigen, wat lang tot een gelijkspel leek te leiden. De favoriete thuisploeg was wel beter, maar kreeg vooral voor rust niet al te veel grote kansen.

In de tweede helft kwamen er wat meer scheurtjes in de Schotse defensie en vlak voor tijd viel dan toch het doelpunt voor Leipzig. Nadat vooral Christopher Nkunku een paar flinke kansen had laten liggen, sloeg oud-PSV'er Angeliño met een knappe volley wél toe.

Ondanks het late doelpunt heeft Van Bronckhorst met Rangers nog zicht op de Europa League-finale. Daarnaast is hij met zijn ploeg nog in de race om het Schotse kampioenschap én winst van de nationale beker.

De landstitel wordt wel een lastig verhaal, want koploper Celtic heeft zes punten voorsprong. De aartsrivaal is zondag de volgende tegenstander. In de bekerfinale is Hearts op 21 mei de tegenstander.

Angeliño zorgde met een knappe volley voor de beslissing bij RB Leipzig-Rangers FC. Foto: Getty Images

Frankfurt leidt razendsnel bij West Ham

Bij West Ham-Frankfurt werd de score namens de bezoekers binnen een minuut al geopend door Ansgar Knauff. De jonge flankspeler van Frankfurt bracht de meegereisde fans in vervoering met een rake kopbal.

Nog in de eerste helft werd het 1-1 door een doelpunt van spits Michail Antonio, die het laatste zetje gaf na een kopbal van Kurt Zouma. Na rust tekende Daichi Kamada uit een rebound voor de winnende treffer.

Frankfurt schakelde in de vorige ronde FC Barcelona uit, nadat een ronde eerder was afgerekend met Real Betis. West Ham was in de knock-outfase achtereenvolgens te sterk voor Sevilla en het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz.

De returns zijn volgende week donderdag. De Europa League-finale is op 18 mei in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán van Sevilla.