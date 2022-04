Sc Heerenveen is boos over een supportersactie in de aanloop naar de Friese derby van zondag tegen SC Cambuur. Op sociale media circuleert een foto van een afgehakte hertenkop die is achtergelaten bij het stadion van de club uit Leeuwarden.

De hertenkop is achterlaten door ruim twintig aanhangers van Heerenveen, die met een bivakmuts poseren voor het Cambuur Stadion. Zij tonen een spandoek met de tekst "Cambuur dood". In het logo van Cambuur staat een hert afgebeeld.

"Heerenveen verafschuwt dit volkomen idiote gedrag en distantieert zich dan ook van deze absurde actie", schrijft Heerenveen donderdag in een verklaring op de website van de club.

Heerenveen zegt er alles aan te zullen doen om te achterhalen wie de daders zijn en kondigt maatregelen aan.

Heerenveen-fans plaatsten in december ook al spandoek

In de aanloop naar de eerste Friese derby van dit Eredivisie-seizoen, in december in Leeuwarden, misdroegen fans van Heerenveen zich ook al. Zij hingen toen een spandoek met de woorden "Cambuur geeft je kopzorgen" op.

Er werd zo een link gelegd met Cambuur-trainer Henk de Jong, die vanwege een cyste in zijn hoofd al geruime tijd rust moet houden. De clubleiding was ook toen boos en reageerde met een spandoek met de tekst "Gezondheid boven rivaliteit".

De Friese derby begint zondag om 12.15 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. In december won Heerenveen met 1-2 in Leeuwarden.