De politie heeft donderdag in de aanloop naar het duel tussen Feyenoord en Olympique Marseille 22 mensen opgepakt, zo meldt een woordvoerder. Het gaat om onder anderen mensen die in de buurt van De Kuip met zwaar vuurwerk gooiden.

Twee Nederlanders zijn opgepakt, de rest is "aanhang van Olympique Marseille", aldus de woordvoerder.

Volgens de politie werd het vuurwerk heen en weer gegooid en kwam er ook wat terecht bij collega's van de Mobiele Eenheid (ME). Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Feyenoord-Olympique Marseille is de heenwedstrijd in de halve finales van de Conference League en begint om 21.00 uur. Feyenoord staat voor het eerst sinds 2002 in de halve finale van een Europees toernooi.

De return is volgende week donderdag in Marseille. De andere halve finale van de Conference League gaat tussen Leicester City en AS Roma.

