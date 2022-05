Door een 5-0-overwinning op sc Heerenveen is Ajax woensdag voor de 36e keer kampioen van Nederland. Dit zijn acht belangrijke momenten die de Amsterdamse club aan de titel hielpen.

1 september 2021: Niet bouwen, maar doorbouwen

In 2019 vertrokken Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong en in 2020 gingen Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Joël Veltman. Steeds weer moest trainer Erik ten Hag bouwen aan een nieuw elftal, tot de zomer van 2021.

Wonderwel is niemand van de basisploeg van Ajax weggekocht als op 31 augustus de transfermarkt sluit, terwijl de selectie er met Oranje-international Steven Berghuis wel een potentiële basisspeler bij krijgt. Ten Hag hoeft niet te bouwen, het is vooral doorbouwen op de eerdere successen onder zijn leiding.

Erik ten Hag op het trainingsveld in de voorbereiding op het seizoen. Erik ten Hag op het trainingsveld in de voorbereiding op het seizoen. Foto: ANP

19 oktober 2021: Bijna 38-jarige Pasveer keept beter dan ooit

Remko Pasveer schrijft geschiedenis. De routinier van Ajax is tegen Borussia Dortmund de eerste keeper ooit die drie schoten van Erling Haaland keert in een Champions League-wedstrijd. Pasveer, die op 8 november 2021 zijn 38e verjaardag viert, neemt zo de laatste twijfel weg en groeit uit tot een van de beste Ajacieden van het seizoen.

Met Pasveer op doel blijkt het voor Eredivisie-clubs bijna onmogelijk om te scoren tegen Ajax. In de twintig competitiewedstrijden van de tukker, die van 2014 tot 2017 bij PSV niet meer dan een ideale reservekeeper was, incasseert de ploeg van Ten Hag slechts vier treffers. Hoe goed Pasveer is, blijkt ook als hij in maart zijn vinger breekt en André Onana terugkeert tussen de palen. Waar Ajax met Pasveer gemiddeld elke 450 minuten een goal tegen krijgt, is het met de Kameroener elke 54 minuten raak.

Remko Pasveer blijkt een uitstekende vervanger van de geschorste André Onana en de geblesseerde Maarten Stekelenburg. Remko Pasveer blijkt een uitstekende vervanger van de geschorste André Onana en de geblesseerde Maarten Stekelenburg. Foto: Pro Shots

24 oktober 2021: Vernedering PSV in de ArenA

Het zijn de dagen dat de discussie oplaait of Ajax de Eredivisie ontgroeid is. Pierre van Hooijdonk maakt in Studio Voetbal de vergelijking met Bayern München in Duitsland en denkt zelfs dat de Amsterdammers de Champions League kunnen winnen.

In die Champions League heeft Ajax net met 4-0 gewonnen van Borussia Dortmund, waarna met nog eclatantere cijfers (5-0) PSV wordt verslagen in de Eredivisie. Het gat met de Eindhovenaren groeit tot vier punten. "En ik zie Ajax dit seizoen niet meer veel punten verspelen", aldus Van Hooijdonk. "Welk elftal in Europa speelt nu beter voetbal?"

Steven Berghuis juicht na de 1-0 tegen PSV. Steven Berghuis juicht na de 1-0 tegen PSV. Foto: ANP

23 januari 2022: 'Give the cup to them today'

Het is bijna een nationale discussie: raakt de bal de zijlijn? Of is die er helemaal overheen? In het Philips Stadion hangt er geen camera loodrecht boven de lijn en dus kan VAR Rob Dieperink niet met zekerheid zeggen dat het doelpunt van rechtsback Noussair Mazraoui moet worden afgekeurd. En zo wint Ajax de topper tegen PSV met 1-2.

"Give the cup to them today", roept PSV-trainer Roger Schmidt woedend. Zo ver komt het niet, maar Ajax neemt wel de koppositie over van de Eindhovenaren en staat die niet meer af.

De goal van Noussair Mazraoui blijft staan en zo wint Ajax wint van PSV. De goal van Noussair Mazraoui blijft staan en zo wint Ajax wint van PSV. Foto: Getty Images

9 februari 2022: Zaak Overmars heeft op het veld geen invloed

Ajax staat in brand. Directeur voetbalzaken Marc Overmars is net vertrokken vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag en de vraag is of de clubleiding niet al veel langer op de hoogte was van de misstanden. Ondertussen duikt algemeen directeur Edwin van der Sar weg voor de media en dat voedt de speculaties.

Er is maar één plek in de ArenA waar het vertrek van Overmars op korte termijn geen invloed lijkt hebben en dat is op het veld. Op woensdagavond 9 februari, drie dagen na het vertrek van Overmars, wervelt de ploeg van Ten Hag met 5-0 langs Vitesse in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. Weer vier dagen later wordt het in de Eredivisie ook 5-0 tegen FC Twente.

Sébastien Haller scoort twee keer in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi tegen Vitesse. Sébastien Haller scoort twee keer in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi tegen Vitesse. Foto: ANP

20 maart 2022: Knokkend en rollend naar winst

Na zeventien jaar mag Feyenoord eindelijk weer hopen op winst in de Johan Cruijff ArenA. Een kwartier voor tijd leiden de Rotterdammers met 1-2 in de Klassieker, maar in de slotfase slaat Ajax alsnog toe. Door goals van Dusan Tadic (78e minuut) en Antony (86e minuut) knokt de koploper zich naar een 3-2-voorsprong, waarna alles uit de kast gehaald wordt om de drie punten over de streep te trekken.

De 'geblesseerde' Antony rent het veld in, waar hij door Tadic naar de grond geduwd wordt om een blessurebehandeling af te dwingen. Het kolderieke schouwspel levert de Braziliaan zijn tweede gele kaart en dus het rood op. Maar ondertussen tikt de tijd wel weg in het voordeel van Ajax. Zo knokt en rolt de ploeg van Ten Hag zich naar winst.

Antony ligt geblesseerd op de grond tijdens de Klassieker tegen Feyenoord. Antony ligt geblesseerd op de grond tijdens de Klassieker tegen Feyenoord. Foto: Getty Images

23 april 2022: Brobbey redt Ajax

Het draait niet meer. Tot eind februari swingt Ajax bijna wekelijks, maar daarna wordt verloren van Go Ahead Eagles, maakt Benfica een einde aan het Champions League-avontuur en is PSV te sterk in de KNVB-bekerfinale. En als Ajax wel wint, dan is het ternauwernood. Ook op bezoek bij NEC ploetert de koploper en staat het in de slotfase nog altijd.

De titelstrijd lijkt nóg spannender te gaan worden, tot invaller Brian Brobbey in de 88e NEC-verdediger Rodrigo Guth van zich afzet en uit de draai diagonaal raak schiet (0-1). Het is niet de enige keer dat de twintigjarige Brobbey goud waard is voor Ajax. Ook tegen FC Utrecht, PSV en AZ maakt de huurling van RB Leipzig belangrijke goals.

Bryan Brobbey schiet Ajax naar een 0-1-overwinning tegen NEC. Bryan Brobbey schiet Ajax naar een 0-1-overwinning tegen NEC. Foto: Pro Shots

8 mei 2022: Rampscenario komt een keer niet uit

Op 8 mei 2011 verloor Ajax de KNVB-bekerfinale tegen FC Twente, op 8 mei 2016 werd de titel verspeeld bij De Graafschap en op 8 mei 2019 eindigde de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur in een nachtmerrie. Het komt allemaal langs in de aanloop naar 'Super Sunday' in de Eredivisie en doet de Ajax-fans vrezen voor het ergste.

Weer lijkt het mis te gaan op 8 mei als Ajax een voorsprong weggeeft tegen AZ, maar in de slotfase redt Edson Álvarez de koploper met een rake kopbal (2-2). Vervolgens moet Ajax hopen dat PSV niet wint van Feyenoord. Een discutabele strafschop voor de Rotterdammers diep in de extra tijd breekt de nummer twee op (2-2). Zo is 8 mei eindelijk eens geen zwarte dag voor Ajax, dat drie dagen later door een overwinning op sc Heerenveen voor de 36e keer landskampioen is.

Edson Álvarez voorkomt koppend een nederlaag tegen AZ. Edson Álvarez voorkomt koppend een nederlaag tegen AZ. Foto: Pro Shots