Jürgen Klopp heeft zijn contract bij Liverpool donderdag met twee seizoenen verlengd. De succescoach van 'The Reds' ligt nu tot medio 2026 vast op Anfield.

"Er zijn zoveel woorden die ik kan gebruiken om te beschrijven hoe ik me nu voel: opgetogen, nederig, gezegend, bevoorrecht, opgewonden... Er is zoveel om van te houden bij deze club. Ik wist het al toen ik hier begon, maar nu helemaal", aldus Klopp op de site van Liverpool.

Klopp verbond zich in 2015 aan Liverpool, nadat hij zeven jaar coach van Borussia Dortmund was geweest. Onder leiding van de inmiddels 54-jarige Duitser was de Engelse topclub vooral de laatste jaren erg succesvol.

Met onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de ploeg werd in 2019 de Champions League veroverd. Een seizoen later kroonde Liverpool zich voor het eerst sinds 1990 tot landskampioen.

Mogelijk pakt de ploeg dit seizoen opnieuw beide prijzen. Liverpool strijdt met Manchester City om de landstitel - City heeft een punt voorsprong met nog vijf speelrondes te gaan - en staat met één been in de Champions League-finale. Woensdag werd de heenwedstrijd tegen Villarreal in de halve finales met 2-0 gewonnen.

Ook assistent Lijnders verlengt contract

Op de erelijst van Klopp, die bij Dortmund met onder meer twee landstitels ook erg succesvol was, prijken als Liverpool-manager verder de Europese supercup, het WK voor clubteams en de League Cup.

Naast Klopp heeft zijn Nederlandse assistent-coach Pepijn Lijnders bijgetekend tot de zomer van 2026. Pete Krawietz, de andere assistent, zette eveneens zijn handtekening onder een nieuw contract.

Liverpool is de derde club waar Klopp hoofdtrainer is. Vóór zijn Dortmund-periode stond de Duitser zeven seizoenen aan het roer bij FSV Mainz 05, de club waarvoor hij tussen 1989 en 2001 als speler uitkwam.

