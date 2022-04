De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag Bodø/Glimt-hoofdtrainer Kjetil Knutsen en AS Roma-keeperstrainer Nuno Santos drie wedstrijden schorsing opgelegd. Het tweetal was betrokken bij een vechtpartij na afloop van het eerste duel tussen beide clubs in de kwartfinales van de Conference League.

Knutsen en Santos kregen na afloop van de wedstrijd in Noorwegen ruzie met elkaar in de spelerstunnel. Knutsen zou Santos hebben aangevallen, maar de coach van Bodø/Glimt beweerde dat juist Santos hem naar de keel was gevlogen.

De UEFA schorste het duo na de wedstrijd al voorlopig en zette de tuchtcommissie aan het werk. Beide coaches zouden de algemene gedragsregels hebben geschonden en werden beschuldigd van ernstige mishandeling.

Bodø/Glimt deed zelfs aangifte tegen de keeperstrainer van AS Roma. "We zien geen andere mogelijkheid", zei algemeen directeur Frode Thomassen destijds. "Dit is onacceptabel gedrag. Het is systematische provocatie, manipulatie en tot slot fysiek geweld tegen onze trainer."

Bodø/Glimt, dat onder meer AZ in de Conference League uitschakelde, won het eerste duel met AS Roma eerder deze maand voor eigen publiek (2-1). In Italië maakte AS Roma de achterstand in de return goed met een 4-0-zege.

Door de overwinning staat AS Roma in de halve finales van het derde Europese clubtoernooi. De ploeg van trainer José Mourinho neemt het donderdag op tegen Leicester City. De andere halve finale gaat tussen Feyenoord en Olympique Marseille.

