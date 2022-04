Alexander Büttner speelt vanaf volgend seizoen voor De Graafschap, de club uit zijn geboortestad en woonplaats Doetinchem. De 33-jarige linksback komt in de zomer transfervrij over van RKC Waalwijk.

Büttner tekent bij De Graafschap een verbintenis voor drie seizoenen, meldt de club donderdag op zijn site. "Alexander heeft in alle voorwaarden van het contract meegedacht en daar ben ik hem erg dankbaar voor", zegt technisch manager Peter Bijvelds.

Büttner begon met voetballen bij VV Doetinchem, maar stapte al op elfjarige leeftijd over naar de jeugd van Ajax. Vervolgens debuteerde hij bij Vitesse in het betaald voetbal.

Via Manchester United, Dynamo Moskou, Anderlecht, wederom Vitesse en New England Revolution belandde de linkspoot afgelopen zomer bij RKC. Nu kiest hij ervoor om voor het eerst voor de Graafschap te gaan voetballen.

"Mijn droom was altijd om nog een keer bij De Graafschap te spelen. Dit is voor mij de kers op de taart", aldus Büttner. "Toen Peter mij belde, was ik eigenlijk direct enthousiast. Ik wil op en buiten het veld belangrijk zijn voor het team."

De verdediger speelde tot nu toe 23 Eredivisie-wedstrijden voor RKC, waarin hij goed was voor drie goals en drie assists. Hij weet nog niet of hij volgend seizoen wederom op het hoogste niveau actief zal zijn. De Graafschap staat negende in de Keuken Kampioen Divisie en kan alleen via de play-offs nog promoveren naar de Eredivisie.