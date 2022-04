Het kantoor van Mino Raiola ontkent dat de bekende voetbalzaakwaarnemer is overleden, zoals meerdere Italiaanse media donderdag berichtten. De 54-jarige Raiola is wel ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis.

"Het is niet waar dat Mino overleden is. Het is fake news", zegt het kantoor van Raiola tegen NU.nl. Grote Italiaanse media, waaronder de krant La Gazzetta dello Sport, schreven dat Raiola dood zou zijn. NU.nl nam dat nieuws aanvankelijk over.

Raiola kampt al langer met ernstige gezondheidsproblemen. Het Italiaanse persbureau ANSA heeft contact gehad met Alberto Zangrillo, de dokter van de in Italië geboren Nederlandse zaakwaarnemer. "Ik ben verontwaardigd over de telefoontjes van pseudojournalisten die speculeren over het leven van een man die aan het vechten is", reageerde de arts.

Ook José Fortes Rodriguez, een assistent van Raiola in Nederland, zegt dat de bekende zaakwaarnemer nog in leven is. "Hij ligt slecht, maar is niet overleden", laat hij aan verschillende media weten.

Raiola is zaakwaarnemer van tal van Oranje-internationals, onder wie Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Stefan de Vrij, Donyell Malen en Denzel Dumfries. Ook Feyenoord-trainer Arne Slot is aan hem verbonden, net als wereldtoppers als Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland en Paul Pogba.

Vier maanden geleden ook al geruchten over overlijden Raiola

Enkele maanden geleden ging ook al het gerucht rond dat Raiola was overleden. De zaakwaarnemer is boos dat dat nu weer gebeurt.

Nadat zijn kantoor en zijn arts donderdag hadden ontkend dat Raiola dood is, werd het ook op zijn Twitter-account in felle bewoordingen weersproken. "Mijn huidige gezondheidsstatus: ik ben boos, omdat ik voor de tweede keer in vier maanden dood ben verklaard", aldus het Twitter-account van Raiola.

Inmiddels hebben ook de Italiaanse media het bericht van het overlijden van Raiola gerectificeerd.

Raiola werd geboren in Italië maar groeide op in Haarlem, waar zijn ouders een restaurant begonnen. Hij begon zijn loopbaan als zaakwaarnemer bij Sport Promotions, het bedrijf van voetbalmakelaar Rob Jansen. Na een tijd voor Jansen gewerkt te hebben, besloot Raiola voor zichzelf aan de slag te gaan.