Het kantoor van Mino Raiola ontkent dat de voetbalzaakwaarnemer is overleden. Het bureau weerspreekt daarmee het nieuws dat meerdere Italiaanse media donderdag brachten.

"Het is niet waar. Het is fake news", zegt het kantoor van Raiola in gesprek met NU.nl.

Aansprekende Italiaanse media, waaronder de krant La Gazzetta dello Sport, schreven dat de 54-jarige Raiola, die de zaken behartigt van topspelers als Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt, Erling Haaland en Paul Pogba, dood zou zijn. NU.nl nam dat nieuws aanvankelijk over.