Ronald Koeman is donderdag bij een golfevenement voor het goede doel in gesprek met Spaanse media uitgebreid ingegaan op zijn ontslag bij FC Barcelona, inmiddels zes maanden geleden. De Nederlander is met name kritisch op voorzitter Joan Laporta, met wie hij een slechte verstandhouding had.

"De voorzitter sprak openlijk zijn twijfels uit. Dat is niet goed. Je moet intern duidelijk communiceren, maar de coach naar de buitenwereld toe verdedigen. Als je je trainer niet steunt, wordt het alleen maar ingewikkelder. Hopelijk krijgt Xavi meer steun dan ik kreeg", zei Koeman op een persconferentie in Barcelona.

De 59-jarige Nederlander werd eind oktober ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten, maar hij leefde al langer in onmin met Laporta. Na zijn eerste seizoen (2020/2021), waarin Barcelona de Copa del Rey won, gaf de voorzitter in gesprekken aan dat hij Koeman wilde vervangen als hij een goede opvolger kon vinden.

Uiteindelijk mocht Koeman wel aan het nieuwe seizoen beginnen, maar dat bleek uitstel van executie. De 78-voudig international kreeg na de 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano (de elfde competitiewedstrijd van het seizoen) in het vliegtuig van Laporta te horen dat hij zijn laatste wedstrijd had gecoacht.

Ronald Koeman zat eind oktober in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano voor het laatst op de bank bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

'Ik kan een boek over mijn periode bij Barcelona schrijven'

Koeman, die Louis van Gaal na het WK van 2022 in Qatar opvolgt als bondscoach van het Nederlands elftal, vindt dat hij niet (volledig) schuldig is aan de teleurstellende resultaten van FC Barcelona. De oud-verdediger van de Catalanen wijst op de tegenslagen die hij heeft gehad.

"We hadden een tijdje geen voorzitter, waardoor ik alle vragen in de media moest beantwoorden. Ik kon niet de spelers halen die ik wilde, we verloren Lionel Messi en raakten Antoine Griezmann op de laatste dag van de transfermarkt kwijt", somde Koeman op.

"Ik kan een boek over mijn periode bij Barcelona schrijven. Er is ons veel overkomen. Het voelt voor mij ook niet alsof ik gefaald heb. Toen ik vertrok, was FC Barcelona acht punten van de koppositie verwijderd. Dat aantal is nu bijna verdubbeld (vijftien punten, red.)."

Koeman hoopt ondanks het wrange einde bij zijn droomclub dat opvolger Xavi wél voor de langere termijn het vertrouwen krijgt. "Het wijzigen van de trainer is niet altijd de oplossing. Het enige wat ik vraag, is dan ook: steun Xavi. De coach is niet de boosdoener van de huidige situatie bij FC Barcelona."