FC Barcelona zal zijn wedstrijden in het seizoen 2023/2024 afwerken in het Estadi Lluís Companys de Montjuïc. De Catalanen moeten uitwijken naar het olympisch stadion van Barcelona omdat het eigen onderkomen Camp Nou de komende jaren verbouwd gaat worden.

De gemeenteraad van Barcelona heeft de topclub donderdag een vergunning verleend, waardoor de 'Blaugranas' komende zomer kunnen beginnen met de verbouwing van Camp Nou.

Volgend seizoen verwacht FC Barcelona ondanks de werkzaamheden bijna de volledige capaciteit van Camp Nou te kunnen benutten tijdens wedstrijden. In het seizoen 2023/2024 is dat anders, omdat in de zomer van 2023 begonnen wordt met de sloop van de derde ring van het iconische stadion.

'Barça' wilde in eerste instantie uitwijken naar Estadi Johan Cruyff, het kleine stadion op het trainingscomplex. Nu is toch gekozen voor het olympisch stadion, waarin atlete Ellen van Langen in 1992 olympisch goud op de 800 meter won en dat ruimte heeft voor zo'n 65.000 fans.

In het seizoen 2024/2025 wil Barcelona weer terugkeren in Camp Nou, waar dan ongeveer de helft van de zitplaatsen beschikbaar zal zijn. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden tijdens het seizoen 2025/2026 voltooid.

Barcelona heeft 1,5 miljard euro geleend

De clubleden van FC Barcelona stemden afgelopen december al met een grote meerderheid in met de renovatie- en uitbreidingsplannen voor Camp Nou. Voor het ambitieuze project sluit de Spaanse grootmacht een lening van 1,5 miljard euro af.

Camp Nou, dat in 1957 werd geopend, biedt nu plaats aan bijna 100.000 toeschouwers. Na de verbouwing zullen er 110.000 zitplaatsen zijn.

De clubleiding verwacht dat 'Barça' jaarlijks 200 miljoen euro aan extra inkomsten zal genereren in het verbouwde stadion. Met deze inkomsten hoopt de financieel geplaagde club de lening binnen 35 jaar te kunnen terugbetalen.