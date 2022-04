Feyenoord begint donderdag met Guus Til en Marcos Senesi aan de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De twee sterkhouders zijn op tijd hersteld van een blessure voor het duel in Rotterdam. Cyriel Dessers krijgt in de spits de voorkeur boven Bryan Linssen.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Opstelling Olympique Marseille Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu, Payet, Dieng.

Trainer Arne Slot zei woensdag al op zijn persconferentie te rekenen op de aanwezigheid van Til en Senesi. Til trainde dinsdag voor het eerst mee met Feyenoord nadat hij ruim twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd raakte aan zijn knie. Senesi viel zondag tegen FC Utrecht uit met een bovenbeenblessure, maar die blijkt mee te vallen.

Vooral de terugkeer van de 24-jarige Til is een opsteker voor Feyenoord. De aanvallende middenvelder is na Luis Sinisterra (21 om 22 goals) dit seizoen de meest trefzekere speler bij de Rotterdammers. Met zes doelpunten in de Conference League heeft hij ook een belangrijk aandeel gehad in de eerste Europese halvefinaleplaats van Feyenoord sinds de UEFA Cup-winst in 2002.

Dessers, een andere drijvende kracht achter het Europese succes van Feyenoord, heeft eveneens een basisplaats. De Belg voerde voor een groot deel van het seizoen een concurrentiestrijd met Linssen om de spitspositie, maar hij lijkt die nu gewonnen te hebben. Bij afwezigheid van Til speelden Linssen en Dessers zondag nog samen tegen FC Utrecht. Linssen kwam toen als aanvallende middenvelder uit.

Verder houdt Slot vast aan zijn vertrouwde namen bij Feyenoord, dat het sowieso moet stellen zonder de langdurige geblesseerde doelman Justin Bijlow en aanvoerder Jens Toornstra. Alireza Jahanbakhsh, die tegen FC Utrecht ontbrak door een blessure, begint op de bank.

Veel ogen in Rotterdam zullen gericht zijn op Sinisterra, die met tien goals clubtopscorer in de Conference League is. Zondag besliste de Colombiaanse linksbuiten met een doelpunt in de blessuretijd het duel met FC Utrecht (2-1).

Sterspeler Dimitri Payet begint in de basis bij Olympique Marseille. Sterspeler Dimitri Payet begint in de basis bij Olympique Marseille. Foto: AFP

Payet in de basis bij Marseille, Milik op de bank

Bij Olympique Marseille is er vanzelfsprekend een basisplaats voor Dimitri Payet. De 35-jarige aanvoerder is de sterspeler van de ploeg van trainer Jorge Sampaoli. Dit seizoen was hij goed voor dertien doelpunten en vijftien assists bij de nummer twee van de Franse competitie.

Arkadiusz Milik, die van 2014 tot 2016 bij Ajax speelde, begint op de bank bij Marseille. De spits was zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Stade Reims nog basisspeler bij 'l'OM. Hij is pas onlangs teruggekeerd van een blessure.

Feyenoord-Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Britse scheidsrechter Michael Oliver. De wedstrijd in De Kuip was binnen een half uur uitverkocht, wat betekent dat het stadion in Rotterdam met ruim 47.000 toeschouwers gevuld is. Volgende week donderdag is de return in Marseille.

De winnaar van het tweeluik speelt op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana de finale van de Conference League. Daarin is Leicester City of AS Roma de tegenstander. De twee clubs treffen elkaar donderdagavond eveneens voor het eerst in de halve finales. Het duel in Leicester begint ook om 21.00 uur.