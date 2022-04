De KNVB heeft op verzoek van Feyenoord de aanvangstijdstippen van de Eredivisie-toppers van volgende week aangepast. Feyenoord-PSV begint zondag 8 mei om 16.45 uur en AZ en Ajax nemen het vanaf 14.30 uur tegen elkaar op in Alkmaar.

In Europa spelende Eredivisie-clubs kunnen sinds enkele jaren bij de KNVB een verzoek tot verplaatsing van wedstrijden indienen. Op die manier kan een ploeg meer rust inbouwen voor of na een Europese wedstrijd. De voetbalbond moet dergelijke verzoeken honoreren als dat qua planning haalbaar is.

Feyenoord speelt volgende week donderdag de return tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers zouden aanvankelijk drie dagen later om 14.30 uur aftrappen tegen PSV in De Kuip, maar door het gehonoreerde verzoek zit er iets meer tijd tussen de twee wedstrijden.

Het nieuwe aanvangstijdstip betekent dat ook AZ-Ajax verplaatst moet worden. Volgens afspraak mogen topclubs in de Eredivisie namelijk niet op hetzelfde moment in actie komen (de laatste twee speelrondes uitgezonderd). De Noord-Hollandse ontmoeting wordt juist vervroegd naar 14.30 uur.

De kans is aanwezig dat de titelstrijd dat weekend al wordt beslist. Koploper Ajax staat momenteel vier punten voor op naaste belager PSV, met nog maar vier speelronden op het programma.

De Amsterdammers spelen komende zaterdag eerst thuis tegen PEC Zwolle (aftrap 18.45 uur) en de Eindhovenaren nemen het een dag later thuis op tegen Willem II (aftrap 14.30 uur).