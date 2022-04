Villarreal-trainer Unai Emery had woensdagavond weinig tijd nodig om te berusten in de 2-0-nederlaag tegen Liverpool in de halve finales van de Champions League. De Spanjaard wil het ticket voor de finale desondanks nog niet uit zijn hoofd zetten.

"Het wordt heel erg belangrijk om volgende week wat dingen om te zetten voor onze thuiswedstrijd. We mogen nog dromen om iets moois neer te zetten voor onze eigen supporters. Ik denk dat we Liverpool in Spanje meer pijn kunnen doen", zei Emery na de wedstrijd op Anfield.

Villarreal was tijdens de eerste ontmoeting veroordeeld tot verdedigen. Dat lukte aardig, maar in de tweede helft liep Liverpool in een tijdsbestek van enkele minuten alsnog weg bij de Spanjaarden door een eigen doelpunt van Pervis Estupiñán en een fraaie treffer van Sadio Mané na een steekpassje van Mohamed Salah.

"Eerlijk gezegd was Liverpool superieur en negentig minuten lang beter dan wij. We wilden van alles, maar dat lukte niet. Ik had het fantastisch gevonden als we een betere wedstrijd hadden gespeeld en meer kansen konden creëren, maar het was duidelijk dat we moesten focussen op verdedigen", zei Emery.

"2-0 valt nog mee. De berg die we volgende week moeten beklimmen had ook nog steiler kunnen zijn. We verdienen het om in de halve finales van de Champions League te staan, hopelijk kunnen we in de return voor een andere wedstrijd zorgen."

Liverpool-coach Klopp: 'Het is slechts rust'

Hoewel Liverpool met één been in de finale van de Champions League staat, is manager Jürgen Klopp er nog niet gerust op. De Duitser wil dat zijn ploeg de return van volgende week gaat benaderen als een helft die nog gespeeld moet worden.

"De klus is nog niet geklaard, zo simpel is het. Het is alsof je in een wedstrijd bij rust met 2-0 leidt. We weten dat de sfeer in Spanje anders is voor ons. Als Villarreal erin slaagt om de achterstand goed te maken, dan verdienen ze het om in de finale te staan", zei Klopp, die zich na de doelpuntloze eerste helft geen zorgen maakte.

"Het is een stukje volwassenheid in de ploeg dat ervoor zorgde dat we maar bleven proberen te scoren. Soms kom je na vele pogingen tot de conclusie dat het je dag niet is, maar we moesten positief blijven en dat hebben we gaan. De doelpunten die we uiteindelijk maakten, waren geweldig."

De winnaar van het tweeluik tussen Liverpool en Villarreal wacht in de finale een kraker tegen Manchester City of Real Madrid. City won het spectaculaire heenduel dinsdag met 4-3.