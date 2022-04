Trainer Simone Inzaghi van Internazionale heeft de onfortuinlijke doelman Ionut Radu woensdagavond een hart onder de riem gestoken. De Roemeen leidde met een ongelooflijke blunder de 2-1-nederlaag bij Bologna in, waardoor de 'Nerazzurri' de titel niet meer in eigen hand hebben.

Het ging mis in de 81e minuut. De 24-jarige Radu kreeg de bal in zijn vijfmetergebied voor zijn voeten na een inworp van Ivan Perisic en wilde vluchtig een ploeggenoot inspelen, maar hij trapte onder druk van Bologna-speler Nicola Sansone volledig langs de bal. Sansone gaf op de doellijn nog een laatste tikje en maakte de 2-1.

"Het was een onfortuinlijk incident, maar dit soort dingen kunnen gebeuren", zei trainer Inzaghi in Bologna tegen Sky Italia. "Zijn fout was niet zo erg geweest als we al met 1-4 voor hadden gestaan. We hebben het volste vertrouwen in Radu. Hij is een uitstekende keeper die een mooie toekomst voor zich heeft."

Na het laatste fluitsignaal droop een ontredderde Radu van het veld. Ploeggenoten probeerden hem te troosten en Denzel Dumfries ging zelfs voor de televisiecamera staan om te voorkomen dat de huilende keeper gefilmd zou worden.

De 24-jarige Radu speelde pas zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Normaal gesproken staat aanvoerder Samir Handanovic onder de lat bij Inter, maar de 37-jarige Sloveen was door rugproblemen niet fit genoeg om te starten.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de kostbare blunder van Ionut Radu te bekijken.

'Dit is zonder twijfel een bittere pil'

Overigens vindt Inzaghi dat niet alleen Radu schuldig is aan de kostbare nederlaag van Inter. De coach vindt dat zijn ploeg in de eerste helft vaker had moeten scoren en hij was al helemaal niet te spreken over de gelijkmaker van Marko Arnautovic in de 28e minuut. De oud-spits van Inter werd slecht verdedigd en kon zo raak koppen.

"De bedoeling was om de spelers van Bologna strakker te dekken. We hadden ook meer kunnen doen om de voorzet te voorkomen, want nu had Musa Barrow zeker tien seconden om te kijken waar hij de bal zou plaatsen", baalde Inzaghi, die Perisic in de derde minuut de openingstreffer zag maken.

Bij een overwinning op Bologna had Inter de koppositie weer overgenomen van AC Milan, maar de ploeg van Stefan de Vrij en Dumfries moet nu genoegen nemen met de tweede plek in de Serie A. Met nog vier duels te gaan verdedigen de 'Rossoneri' een voorsprong van twee punten op de stadgenoot.

"Dit is zonder twijfel een bittere pil", zei Inzaghi. "We hebben ons eigen lot niet langer in eigen hand, maar we moeten niet opgeven. Als je ziet hoe Bologna speelde, dan weet je dat elke wedstrijd voor beide teams vanaf nu moeilijk wordt. Twee punten is een verschil dat we in vier wedstrijden nog goed kunnen maken."

Stand in top Serie A 1. AC Milan 34-74 (+30)

2. Internazionale 34-72 (+44)

3. Napoli 34-67 (+31)

4. Juventus 34-66 (+22)

Foto: ANP

