Olympique Marseille-trainer Jorge Sampaoli verwacht dat zijn ploeg het donderdag erg lastig gaat krijgen met Feyenoord in de halve finales van de Conference League. De 62-jarige Argentijn is een fan van Arne Slot en de manier waarop zijn collega Feyenoord laat spelen.

Sampaoli is al jaren een grote naam in het internationale voetbal. Hij maakte tussen 2012 en 2016 vooral indruk als bondscoach van Chili, dat hij in 2015 naar de eerste Copa América-titel leidde.

De Zuid-Amerikaan was daarna onder meer trainer van Sevilla en bondscoach van zijn geboorteland. Sinds vorig jaar maart zit hij op de bank bij Olympique Marseille.

Slot vertelde woensdagmiddag op zijn persconferentie dat hij veel respect heeft voor Sampaoli. "Het is erg knap en absurd dat ze in zo veel verschillende systemen kunnen spelen", zei de coach van Feyenoord. "Ik volgde Sampaoli misschien tien jaar geleden al. Hij gaf leiding aan Chili, dat ongelofelijk mooi en aanvallend voetbal speelde."

'Don Sampa' was een paar uur later even complimenteus over Slot. "Ik geniet heel erg van hoe zijn teams spelen", zei Sampaoli bij zijn persmoment in Rotterdam. "Deze trainer houdt van voetbal; zijn ploegen spelen aanvallend en met veel intensiteit. We moeten voorzichtig zijn."

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

1 Slot genoot van City-Real: 'Over vijftig jaar wordt er nog gepraat over Guardiola'

'Wordt wedstrijd van hoog niveau'

Sampaoli heeft Feyenoord de afgelopen weken uitgebreid geanalyseerd en is onder de indruk van het spel van de nummer drie van de Eredivisie. "Deze ploeg speelt met veel variatie, kan snel omschakelen en heeft spelers die aanvallend sterk zijn. Dat betekent dat dit een wedstrijd van hoog niveau zal worden en wij gedwongen zullen worden om ook goed te spelen. Het wordt een grote uitdaging."

De trainer van Olympique Marseille, dat tweede staat in de Franse Ligue 1, voorspelt dat de ploeg die de andere ploeg het beste onder druk kan zetten de heenwedstrijd in de halve finale zal winnen.

"Feyenoord zet heel hoog druk, daar moeten we niet van in de war raken. De sleutel in deze wedstrijd is dat we de bal zo snel mogelijk weer moeten veroveren als we hem kwijtraken. Al zal dat niet makkelijk worden, want Feyenoord heeft net als wij de kwaliteit om de bal vast te houden en van daaruit kansen te creëren."

Feyenoord-Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Britse scheidsrechter Michael Oliver. Volgende week donderdag is de return in Marseille.