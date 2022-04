Arne Slot denkt dat Feyenoord zijn beste wedstrijd van het jaar moet spelen om donderdag met een goed resultaat van het veld te stappen tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. Volgens de coach van de Rotterdammers is de Franse club van Champions League-niveau.

"Zij hebben dusdanige kwaliteiten dat ze niet in de war raken als er druk op ze gezet wordt", aldus Slot woensdag op zijn persconferentie. "Onze spelers moeten ook voorbereid zijn dat ze gaan lijden. Dan moet er een hele hoop gelopen worden om te voorkomen dat ze aan de andere kant een vrije doorgang hebben."

"Het zal een enorme uitdaging zijn. We zullen onze beste wedstrijd van het seizoen moeten spelen om morgen met een goed resultaat van het veld te stappen. Maar dat is wel normaal in een halve finale van een Europees toernooi."

Onder leiding van de excentrieke coach Jorge Sampaoli is Olympique Marseille aan een sterk seizoen bezig. Met sterspelers als Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi en Boubacar Kamara staat 'l'OM' op de tweede plaats in de Ligue 1.

"Ik heb erg veel respect voor Marseille, zeker voor de coach", aldus Slot. "Het is erg knap en absurd dat ze in zo veel verschillende systemen kunnen spelen. Maar systemen en coaches winnen nooit wedstrijden, dat doen de spelers. En die zijn heel erg goed. Dit team is van Champions League-niveau."

"Als Payet gevonden wordt, kunnen alle alarmbellen afgaan. Als we ze heel veel tijd en ruimte geven om te voetballen, gaan we veel lijden. Maar we hebben ook heel vaak aangetoond dat we dat kunnen. We moeten ook dicht bij onze eigen manier van spelen blijven. Maar op Conference League-niveau gaat dit onze sterkste tegenstander worden."

Orkun Kökçü kijkt uit naar de sfeer bij Feyenoord-Olympique Marseille.

Kökçü verwacht kolkende sfeer in De Kuip

Middenvelder Orkun Kökçü kijkt vooral uit naar de kolkende Kuip. "Ik denk dat het een wedstrijd met een heel goede sfeer wordt. Ik ben wel wat gewend bij het Turkse elftal. En natuurlijk heb ik al vaker in De Kuip gespeeld."

"Maar in de eerste wedstrijd tegen Slavia Praag hadden we een Turkse scheidsrechter en die zei dat De Kuip een groter gekkenhuis was dan hij was gewend in de Turkse competitie. Je kan wel zeggen dat we een fanatieke aanhang hebben."

Kökçü acht Feyenoord niet kansloos tegen Marseille. "We mogen trots zijn dat we in de halve finales staan. Maar als je er staat, wil je altijd meer. Ik ziet ook mogelijkheden. We zijn extra gefocust en gemotiveerd om morgen een goede wedstrijd te spelen."

Feyenoord-Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Britse topscheidsrechter Michael Oliver. Het duel in De Kuip was dinsdag binnen een half uur uitverkocht. Bij Feyenoord zijn Marcos Senesi en Guus Til op tijd hersteld van blessures. Volgende week donderdag is de return in Marseille.