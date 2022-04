Feyenoord-spelers Guus Til en Marcos Senesi zijn op tijd fit voor het duel van donderdag met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De twee basisspelers hebben dinsdag de groepstraining hervat.

"Ze hebben beiden gisteren op trainingsveld gestaan en volledig meegetraind met de groep", aldus trainer Arne Slot woensdag op zijn persconferentie. "Dat verwacht ik vandaag ook, dan hebben we ze allebei tot onze beschikking. Het is erg prettig dat basisspelers die dit seizoen een belangrijke rol hebben gespeeld, erbij zijn."

De 24-jarige Til viel ruim twee weken geleden in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd uit. De aanvallende middenvelder, die met 21 doelpunten clubtopscorer is, kampte met knieklachten. Ook zonder Til bereikte Feyenoord de halve finales van de Conference League door Slavia Praag in de return van de kwartfinales met 1-3 te verslaan.

Senesi moest afgelopen zondag in het gewonnen Eredivisie-duel met FC Utrecht (2-1) de strijd staken met een ogenschijnlijk zware bovenbeenblessure. Slot nam na afloop van het duel de grootste zorgen weg en verwachtte de Argentijnse verdediger op tijd fit te hebben voor het duel met Marseille. Die verwachting is uitgekomen.

Feyenoord kan tegen Olympique Marseille sowieso geen beroep doen op de langdurig geblesseerde doelman Justin Bijlow en aanvoerder Jens Toornstra. Het meespelen van Alireza Jahanbakhsh is nog onzeker.

Feyenoord-Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Britse topscheidsrechter Michael Oliver. Het duel in De Kuip was dinsdag binnen een half uur uitverkocht. Volgende week donderdag is de return in Marseille.