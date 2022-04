PSV-trainer Roger Schmidt verkast na dit seizoen definitief naar Benfica. De Portugese club heeft een principeakkoord bereikt met de Duitser, zo is woensdag bekendgemaakt.

De 55-jarige Schmidt had in februari al aangekondigd dat hij zijn aflopende contract bij PSV niet ging verlengen. De Duitser zag het niet zitten om na twee seizoenen langer door te gaan in Eindhoven, ook al wilde PSV wel met hem verder.

Een maand na zijn aangekondigde vertrek meldden verschillende media uit Portugal en Duitsland dat Schmidt in het geheim met de clubleiding van Benfica om de tafel had gezeten. Schmidt wilde toen niet ingaan op die speculaties.

Benfica meldt woensdag dat er een principeakkoord met Schmidt is bereikt. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel jaar hij heeft getekend in Lissabon. Benfica moet als beursgenoteerd bedrijf de overeenkomst melden aan een financiële toezichthouder.

Bij Benfica is Schmidt de opvolger van Nélson Veríssimo, die sinds het ontslag van Jorge Jesus in december de interim-coach is. Onder zijn leiding schakelde de Portugese recordkampioen Ajax uit in de achtste finales van de Champions League. In de kwartfinales bleek Liverpool vervolgens te sterk. In de Portugese competitie staat Benfica derde, op grote afstand van koploper FC Porto en nummer twee Sporting CP.

Voor Schmidt wordt Benfica zijn achtste club als trainer. Eerder had de oud-middenvelder de leiding over Delbrücker SC, SC Preussen Münster, SC Paderborn 07, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan en dus PSV.

Schmidt kan bij PSV afzwaaien met drie prijzen

In zijn laatste maanden in Eindhoven beleeft Schmidt zijn succesvolste periode bij PSV. Anderhalve week geleden legde hij met de 24-voudig landskampioen beslag op de KNVB-beker. In de finale in De Kuip werd Ajax na een achterstand met 2-1 verslagen.

Na de Johan Cruijff Schaal in augustus was de bekerwinst de tweede prijs van het seizoen voor PSV. In de strijd om de supercup wonnen de Brabanders met nog grotere cijfers van de rivaal uit Amsterdam. Toen werd Ajax met 0-4 vernederd.

Een derde prijs behoort nog altijd tot de mogelijkheden van PSV, al lijkt de titelstrijd in het voordeel van Ajax beslist te worden. Met nog vier wedstrijden te spelen heeft de ploeg van Schmidt een achterstand van vier punten op de Amsterdamse koploper. Zondag ontvangt PSV provinciegenoot Willem II.

In Europees verband moest PSV wel een grote deceptie slikken. De Eindhovenaren werden in de kwartfinales van de Conference League uitgeschakeld door Leicester City, nadat ze in de play-offs van de Champions League en de groepsfase van de Europa League ook al de aftocht moesten blazen. In de Champions League bleek uitgerekend Benfica een maatje te groot.