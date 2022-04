Trainer Giovanni van Bronckhorst denkt dat hij met Rangers FC een goede kans heeft om de finale van de Europa League te halen. De Schotste grootmacht speelt donderdag de eerste halve finale tegen Bundesliga-club RB Leipzig.

"Natuurlijk geloven we in onze finalekansen", zei Van Bronckhorst woensdag op zijn persconferentie. "We zitten nog altijd in Europa en we hebben een erg goede reeks neergezet in deze competitie. Maar we moeten opnieuw presteren. Wat we in het verleden hebben gedaan, telt niet."

Rangers FC is onder leiding van Van Bronckhorst aan een indrukwekkende reeks in de Europa League bezig. De Schotten schakelden achtereenvolgens Borussia Dortmund, Rode Ster en Braga uit in het tweede Europese clubtoernooi.

Zodoende kan Rangers voor het eerst sinds 2008 de finale van een Europees toernooi bereiken. De club uit Glasgow verloor de eindstrijd destijds met 0-2 van FC Zenit. In 1972 werd voor het laatst een Europese hoofdprijs gewonnen: de Europacup II.

Maar liefst achtduizend supporters van Rangers zullen donderdag aanwezig zijn in de Red Bull Arena in Leipzig (aftrap om 21.00 uur). De return is volgende week donderdag in het Ibrox Stadium in Glasgow.

'We moeten een hoog niveau halen'

Van Bronckhorst maakt zijn borst nat voor RB Leipzig. "Het is een erg sterk en aanvallend team. Ze hebben veel snelheid voorin en het team is erg goed georganiseerd. Het zijn de halve finales van de Europa League, dus het vereiste niveau is hoog. We moeten ons goed voorbereiden."

RB Leipzig-speler Willi Orbán zei onlangs dat de ploeg fysiek en mentaal opgebrand is. Van Bronckhorst zegt weinig te kunnen met die uitspraken. "We concentreren ons op ons eigen spel. We hebben de afgelopen weken ook veel wedstrijden gespeeld, dat eist mentaal en fysiek veel van de ploeg. Maar iedereen die nog actief in Europa is, heeft daar last van."

De 47-jarige Van Bronckhorst is sinds november vorig jaar coach van Rangers FC. Ondanks de Europese successen moest de Nederlander ook een tegenvaller opvangen bij de club waar hij als speler van 1998 tot 2001 actief was.

In de Schotste titelstrijd verloor hij al twee keer van aartsrivaal Celtic, waardoor de achterstand op de koploper zes punten is. Ten koste van de stadgenoot haalde Rangers wel de Schotse bekerfinale. Daarin is Hearts op 21 mei de tegenstander, drie dagen na de mogelijke finale van de Europa League.

