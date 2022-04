Cyriel Dessers kijkt reikhalzend uit naar de wedstrijd tegen Olympique Marseille bij de laatste vier van de Conference League. In een uitverkochte Kuip speelt Feyenoord donderdag voor het eerst in twintig jaar een halve finale van een Europees toernooi.

"Dit is waarvan je als kind droomt", zegt Dessers woensdag tegen Feyenoord TV. "De Kuip is bijzonder, maar op Europese avonden brengt het stadion iets extra's. Ik kijk er ongelooflijk naar uit. Ik verwacht dat het één van de mooiste wedstrijden uit mijn carrière zal worden."

Dessers, die met acht doelpunten in de Conference League een groot aandeel heeft gehad in de halvefinaleplaats van Feyenoord, verwacht een zwaar tweeluik met Olympique Marseille. De spits vindt Olympique Marseille van een andere orde dan Slavia Praag, Partizan FK, Union Berlin en Maccabi Haifa, de voorgaande tegenstanders van Feyenoord in het Europese hoofdtoernooi.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Kijk naar de verdedigers waartegen ik moet gaan spelen", aldus Dessers, die met zijn uitspraken de suggestie wekt dat hij een basisplaats van trainer Arne Slot krijgt. "Die zijn de afgelopen jaren voor 20, 30 miljoen euro gekocht. Maar Slavia Praag had ook een plan om mij uit de wedstrijd te houden en dat is niet zo goed gelukt." Dessers scoorde in Praag twee keer.

De Belg vindt het Marseille onder leiding van de excentrieke coach Jorge Sampaoli een "heel sterk" team. "Ze hanteren heel veel principes die wij ook willen hanteren en spelen het voetbal dat wij ook willen spelen. Het is de nummer twee van Frankrijk, dat spreekt voor zich."

Cyriel Dessers is met acht doelpunten de grote man bij Feyenoord in de Conference League. Cyriel Dessers is met acht doelpunten de grote man bij Feyenoord in de Conference League. Foto: Getty Images

'We kunnen ook tegen Marseille scoren'

Feyenoord kende een moeizame aanloop richting de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Zondag werd in een matige wedstrijd pas in de blessuretijd gewonnen van FC Utrecht: Luis Sinisterra schoot in de 96e minuut de winnende 2-1 binnen.

Volgens Dessers heeft de late treffer juist voor een goede impuls gezorgd. "Het spreekt voor zich dat je een boost krijgt als je in de laatste minuut wint, zeker in een volle Kuip. Wij zijn sowieso goed in het omzetten van de knop na een wedstrijd die niet top was."

Volgens Dessers moet Feyenoord tegen Marseille vooral van eigen kracht uitgaan, ook al zijn de Rotterdammers de underdog. "Dat doen we het hele seizoen al. Tegen elk team hebben we in hetzelfde systeem en met dezelfde principes gespeeld. Dat is ook onze houvast als het moeilijker wordt of als we vermoeid raken. We kunnen altijd iets forceren en een doelpunt maken."

Feyenoord-Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Britse topscheidsrechter Michael Oliver. Het duel in De Kuip was dinsdag binnen een half uur uitverkocht. Van de ruim 47.000 verkochte kaarten waren er 1.500 aan fans van Olympique Marseille beschikbaar gesteld. Volgende week donderdag is de return in Marseille.