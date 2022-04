West Ham United zal donderdag iedere fan van Eintracht Frankfurt in de thuisvakken uit het stadion verwijderen. De Engelse club wil daarmee een invasie door de Duitse fans zoals in het stadion van FC Barcelona voorkomen. In Frankfurt zijn ze woedend over deze maatregel.

Eintracht Frankfurt heeft voor het halvefinaleduel van komende donderdag in de Europa League 'slechts' 3.000 kaarten ontvangen, terwijl in het stadion van West Ham United plaats is voor zo'n 60.000 toeschouwers.

Fans van Frankfurt zouden, net als tegen FC Barcelona, via supporters van de thuisclub aan kaarten willen komen. In Spanje zaten liefst 30.000 Duitsers op de tribunes van Camp Nou. De 'Eagle-invasie' leidde tot veel woede in Barcelona. Trainer Xavi zei na de 2-3-nederlaag van zijn ploeg dat hij zich "bestolen" voelde.

West Ham United grijpt alles aan om soortgelijke taferelen te voorkomen. West Ham-fans die hun seizoenkaart doorverkopen, zijn de rest van het seizoen niet meer welkom in het stadion. De supporters van Frankfurt die alsnog in de thuisvakken zitten, worden uit het London Stadium verwijderd.

Camp Nou werd gedomineerd door fans van Eintracht Frankfurt. Camp Nou werd gedomineerd door fans van Eintracht Frankfurt. Foto: EPA

'Grootst mogelijke onzin'

De Engelse maatregelen zorgen voor veel onbegrip in Frankfurt. "Het is de grootst mogelijke onzin", aldus voorzitter Peter Fischer tegen ZDF. "Ik schaam me voor voetbal dat we vandaag al worden bedreigd. Ze zeggen dat ze iedereen eruit schoppen die zich identificeert als fan van Frankfurt."

Fischer denkt dat de Frankfurt-supporters zich niet laten afstoppen door de restricties van West Ham United. "Waar we in het verleden ook waren, in Milaan of in Rome, er waren altijd duizenden fans met ons mee. Dat is normaal voor ons geworden. Er zullen genoeg Frankfurters in Londen zijn. En die zullen ook proberen om van het stadion een thuiswedstrijd te maken."

De wedstrijd in het London Stadium begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De return volgt een week later in Frankfurt. De winnaar van het tweeluik treft in de finale op 18 mei RB Leipzig of Rangers.

