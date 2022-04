De voetbalcompetitie in Oekraïne wordt definitief niet meer hervat. Dat hebben de clubs uit de hoogste afdeling dinsdag in een vergadering besloten vanwege de oorlog.

Het seizoen werd in februari onderbroken na de Russische inval in het land. Shakhtar Donetsk stond op dat moment bovenaan met een voorsprong van twee punten op Dynamo Kiev, maar er is besloten om geen kampioen uit te roepen.

Bij de verdeling voor Europese tickets voor het volgende seizoen wordt de stand op het moment van onderbreken aangehouden. Dat betekent dat Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev een ticket krijgen voor de voorronde van de Champions League.

Vanwege de door Rusland ontketende oorlog besloot de FIFA al om spelers in de Oekraïense en Russische competitie de mogelijkheid te geven ergens anders aan de slag te gaan. Ze konden ondanks hun lopende contract transfervrij de overstap maken naar een andere club voor de rest van het seizoen.

Onder meer Feyenoord profiteerde van die uitzonderingsregel van de wereldvoetbalbond. De Rotterdammers namen Valentin Cojocaru in maart voor de rest van het seizoen transfervrij over van SC Dnipro-1.

FC Utrecht versterkte zich met de Zweed Pontus Almqvist. De aanvaller stond onder contract bij het Russische FK Rostov. Hij speelde tot dusver drie Eredivisie-wedstrijden voor de Domstedelingen.