Manchester City houdt ondanks de spectaculaire 4-3-overwinning op Real Madrid geen voldaan gevoel over aan het eerste halvefinaleduel in de Champions League. 'The Citizens', die het grootste gedeelte van de wedstrijd domineerden, denken dat ze het ticket voor de finale al veilig hadden kunnen stellen.

"Voor de fans was dit overduidelijk een geweldige wedstrijd om naar te kijken", zei Phil Foden in een eerste reactie bij BT Sport. "We begonnen heel goed en konden het in de beginfase al afmaken, maar we speelden wel tegen een club die de Champions League meerdere keren heeft gewonnen. Als je de bal weggeeft, straffen ze het af."

Na elf minuten leidde Manchester City al met 2-0 in het Etihad Stadium, waar Real Madrid in de openingsfase volledig werd overklast. Toch zorgde Karim Benzema na dik een half uur op fraaie wijze voor de aansluitingstreffer en ook in de tweede helft toonde de 'Koninklijke' keer op keer veerkracht.

Na de 3-1 van Foden maakte Vinícius Júnior op schitterende wijze de aansluitingstreffer en na de 4-2 van Bernardo Silva was daar uitblinker Benzema die doelman Ederson met een panenka verschalkte. Daardoor slaagde het dominante City er niet in om het tweeluik met Real Madrid al na één duel zo goed als te beslissen.

"Als je de hele wedstrijd bekijkt, denk ik dat we met een grotere marge hadden kunnen winnen", zei doelpuntenmaker Silva. "Drie keer stonden we met twee doelpunten verschil voor en we hadden nog vaker kunnen scoren, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Onze fans kunnen wel trots zijn op wat we hebben laten zien."

72 Vinícius maakt af na lange sprint tegen City

Guardiola: 'Het was een fantastische wedstrijd'

Manchester City-coach Josep Guardiola kan zich de gemengde gevoelens bij zijn spelers goed voorstellen. De Spanjaard, die langs de lijn meerdere keren uit zijn vel sprong en ook geel kreeg van scheidsrechter István Kovács, vindt hoe dan ook dat zijn spelers met trots mogen terugkijken op de eerste krachtmeting met Real.

"Het was een fantastische wedstrijd waarin we heel veel goede dingen hebben laten zien tegen een ongelooflijk team. Als je ziet wat wij met en zonder bal hebben gedaan; ik kan niks anders vragen van mijn spelers. Real Madrid heeft de kwaliteit om fouten af te straffen en dat hebben ze gedaan", zei Guardiola.

"Voetbal kan een fantastisch spektakel zijn. Felicitaties voor Carlo en zijn team, want ze zijn zó goed. Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ze nu moeten rusten. De wedstrijd tegen Leeds United (zaterdag in de Premier League, red.) is nu van belang, daarna gaan we naar Madrid met het doel om ook daar te winnen."

De return tussen Manchester City en Real Madrid staat volgende week woensdag op het programma in Estadio Santiago Bernabéu. De winnaar neemt het in de finale op tegen Villarreal of Liverpool, die woensdag op Anfield de heenwedstrijd spelen.