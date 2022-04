Manchester City heeft in een waar spektakelstuk de eerste halve finale in de Champions League gewonnen. De ploeg van trainer Josep Guardiola was in een doelpuntenfestijn net te sterk voor Real Madrid: 4-3. De return is volgende week woensdag.

De thuisploeg overrompelde Real Madrid in de openingsfase. Na elf minuten stond het door doelpunten van Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus al 2-0. Karim Benzema bracht Real nog voor rust terug in de wedstrijd.

Na de 3-1 van Phil Foden volgde er via Vinícius Júnior opnieuw een snel antwoord van de Spanjaarden. Bernardo Silva herstelde de marge van twee doelpunten, maar met een prachtige panenka-penalty zorgde Benzema voor een waardig slot van de voetbalshow.

Zeven doelpunten in een halve finale van de Champions League is een evenaring van een record. Ook bij Ajax-Bayern München in 1995 en Liverpool- AS Roma in 2018 werd zeven keer gescoord. Beide wedstrijden eindigden in 5-2.

Manchester City hoopt dit jaar voor het eerst in de clubhistorie de Champions League te winnen. Vorig jaar verloor de ploeg verrassend de finale van Chelsea. Real Madrid is recordhouder met zeven Champions League-trofeeën.

De andere halve finale wordt woensdag gespeeld en gaat tussen Liverpool en Villarreal. De aftrap op Anfield is om 21.00 uur.

76 Droomstart voor City door kopbal De Bruyne

De Bruyne blinkt uit in eerste helft

De wedstrijd tussen de koplopers van Engeland en Spanje kwam al na anderhalve minuut tot leven. Een afgemeten voorzet van Riyad Mahrez kwam op het hoofd van Kevin De Bruyne, die de bal knap naar de korte hoek stuurde.

Het bleek het startsein van een intens voetbalgevecht, waarin de thuisploeg in het eerste half uur oppermachtig was. Op aangeven van uitblinker De Bruyne verdubbelde Gabriel Jesus de score, waarna Mahrez (zijnet) en Phil Foden (voorlangs) enorme kansen op de 3-0 onbenut lieten.

Dankzij Benzema kwam Real Madrid uit het niets terug in de wedstrijd. De Franse spits schoot na een assist van Ferland Mendy via de stuit raak, waardoor Real met slechts een kleine achterstand halverwege de kleedkamer opzocht.

82 Benzema imponeert met panenka in slotfase

Vinícius en Benzema houden Real in de race

De thuisploeg liet zich er echtere amper door afleiden en ging in de tweede helft in een moordend tempo op zoek naar een derde treffer. Die kwam in de 53e minuut van het hoofd van Foden, nadat Mahrez even daarvoor nog de paal had geraakt.

De individuele klasse van Vinícius Júnior en Benzema zorgde ervoor dat Real Madrid toch met een volgende week toch met een aardige uitganspositie aan de return mag beginnen. Die eerste maakte na een indrukwekkende rush de 3-2 en hielp zijn ploeg zo weer terug in de wedstrijd.

Benzema toonde in de 82e minuut nogmaals zijn klasse door te scoren met een panenka, nadat Real na een handsbal van Aymeric Laporte een penalty had gekregen. Het betekende de 4-3, want Bernardo Silva had in de 74e minuut met een verwoestend schot in de korte hoek de vierde City-treffer gemaakt.